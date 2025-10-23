Зеленский раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином о России

Зеленский рассказал об отказе Китая продавать оружие для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не оказывает поддержки Украине и не желает поражения России. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами.

«Я знаю одно: Китай помогает России. Китай не помогает Украине. Китай не заинтересован в нашей победе и поражении России», — сказал Зеленский во время трансляции, которая велась на официальном YouTube-канале офиса главы государства. Он также подчеркнул, что лидер КНР Си Цзиньпин в личном разговоре сообщил ему об отказе продавать оружие для нужд украинских военных.