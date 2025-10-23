Зеленский раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином о России
Зеленский рассказал об отказе Китая продавать оружие для Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не оказывает поддержки Украине и не желает поражения России. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами.
«Я знаю одно: Китай помогает России. Китай не помогает Украине. Китай не заинтересован в нашей победе и поражении России», — сказал Зеленский во время трансляции, которая велась на официальном YouTube-канале офиса главы государства. Он также подчеркнул, что лидер КНР Си Цзиньпин в личном разговоре сообщил ему об отказе продавать оружие для нужд украинских военных.
Ранее президент Украины выступил с острыми обвинениями в адрес Китая, заявив, что Пекин предпринимает попытки сорвать предстоящий «мирный саммит» в Швейцарии и оказывает поддержку России. Глава государства подчеркнул, что ни одна сторона не обладает правом навязывать Украине условия завершения конфликта. Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что, по его словам, Киев не нуждается в чьей-либо помощи для урегулирования ситуации в стране.
- Вопрос24 октября 2025 06:31киев Не нуждается в помощи? А деньги и оружие где берет?