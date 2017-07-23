{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 июля 2017
22:15  23 июля 2017 0

«Бесстыжие девки!». Пензенцев возмутили раздетые дамы, разъезжающие по городу в открытом авто. ФОТО

Пикантные фото дам в неглиже тут же выложили в соцсетиФото: соцсети

В Пензе полуобнаженные девушки прокатились в авто с открытым верхом, распивая алкоголь. Эпатажных дам заметили жители города и сразу же опубликовали пикантные фото в соцсети.

На машине, в которой ехали три полуобнаженных дамы, красовалась надпись: «звони». Горожане сочли вызывающее поведение пропагандой разврата. «Эти бесстыжие девки растлевают не отдельных людей, а целое общество, прежде всего, — подростков и детей!», — написала местная жительница Елена Турдакина в группе «Это Пенза, Карл».

Горожанка возмутилась бездействием силовиков: «Почему бездействуют наши правоохранительные органы?».

Турдакину поддержали не все подписчики. Большинство мужчин заявили, что разъезжающие по городу в неглиже женщины ничего не нарушили. «Это обычный рекламный ход. Все в пределах правового поля. Обо всем остальном — в воскресную школу», — написал пользователь Андрей Подопригора.

1/3
Фото: соцсети

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров