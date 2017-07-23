В Пензе полуобнаженные девушки прокатились в авто с открытым верхом, распивая алкоголь. Эпатажных дам заметили жители города и сразу же опубликовали пикантные фото в соцсети.
На машине, в которой ехали три полуобнаженных дамы, красовалась надпись: «звони». Горожане сочли вызывающее поведение пропагандой разврата. «Эти бесстыжие девки растлевают не отдельных людей, а целое общество, прежде всего, — подростков и детей!», — написала местная жительница Елена Турдакина в группе «Это Пенза, Карл».
Горожанка возмутилась бездействием силовиков: «Почему бездействуют наши правоохранительные органы?».
Турдакину поддержали не все подписчики. Большинство мужчин заявили, что разъезжающие по городу в неглиже женщины ничего не нарушили. «Это обычный рекламный ход. Все в пределах правового поля. Обо всем остальном — в воскресную школу», — написал пользователь Андрей Подопригора.