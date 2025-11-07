Алаудинов заявил о победе России в СВО
Алаудинов заявил, что Россия победила в СВО
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Россия одержала победу в специональной военной операции на Украине. Об этом сообщил генерал-лейтенант российской армии, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Мы должны понимать, что победа в СВО — ответ однозначный: мы победили», — сказал Алаудинов. Его слова передает telegram-канал «Россия — страна героев!»
При этом военачальник отметил, что для закрепления достигнутого успеха предстоит серьезная работа. По словам Алаудинов, сейчас необходимо провести большую работу по закреплению результата в юридической плоскости.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что наступательные действия российской армии направлены на создание наиболее выгодных условий для Москвы на переговорах. По его мнению, контроль над максимально возможной территорией позволит сформировать сильную позицию для достижения наилучших условий в случае завершения конфликта дипломатическим путем.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
