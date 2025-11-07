Сложный для ЕР регион лишится политического куратора перед выборами-2026
Томская область лишается политического вице-губернатора, прославившегося жестким стилем управления
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Опасная для «Единой России» Томская область лишится политического куратора накануне масштабных выборов. Действующий вице-губернатор Андрей Дунаев, контролирующий внутреннюю политику, в ближайшее время переедет в Москву на федеральную должность. Об этом URA.RU сообщили несколько источников из региона.
Среди возможных вариантов трудоустройства инсайдеры агентства называют администрацию президента и аппарат правительства РФ. Ранее СМИ прочили ему должность тверского губернатора, которую в итоге занял замглавы ФАС Виталий Королев.
В разговоре с URA.RU Дунаев не подтвердил и не опроверг свой переезд. По словам чиновника, он не может комментировать подобную информацию.
За три года работы в Томской области Дунаев прославился жестким противоборством с местными элитами и оппозицией. На последних выборах в гордуму Томска, которые он курировал, «Единая Россия» увеличила присутствие на целых 20 мандатов, получив в сумме 31 место. На тех же выборах в 2020 году ЕР взяла лишь 11 мандатов.
В политическом истеблишменте Дунаев также прославился нейтрализацией экс-спикера гордумы Чингиса Актаева. Перех уходом с должности председатель назвал ситуацию «не по нятной», а давление со стороны областной администрации — «шокирующим». Он так же до бавил, что ему по ступают угрозы.
Отъезд Дунаева создает риски для ЕР на предстоящих выборах. В 2026 году, помимо кампании в Госдуму, в Томской области избирается заксобрание. Ранее в ЕР относили регион к «красной зоне» из-за высокой активности протестных политэлит. На прошлых выборах в ГД в 2021 году в одном из двух одномандатных округов от региона победил представитель ЛДПР Алексей Диденко.
По словам до цента кафедры по литологии ТГУ Сергея Шпагина, Дунаев выстраивал авторитарный стиль политического администрирования, который может смениться на многочисленные договоренности и консультации. «Частично выстроенная стилистика управления плохо соотносится с политической культурой региона. У нас несколько более консенсусная модель, основанная на многочисленных взаимных согласованиях и консультациях. Хочется верить, что смена Дунаева сделает кампанию в заксобрание более насыщенной. Вероятно, изменится характер принимаемых решений», — сказал URA.RU эксперт.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.