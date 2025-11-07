Сложный для ЕР регион лишится политического куратора перед выборами-2026

Томская область лишается политического вице-губернатора, прославившегося жестким стилем управления Фото: Размик Закарян © URA.RU

Опасная для «Единой России» Томская область лишится политического куратора накануне масштабных выборов. Действующий вице-губернатор Андрей Дунаев, контролирующий внутреннюю политику, в ближайшее время переедет в Москву на федеральную должность. Об этом URA.RU сообщили несколько источников из региона.

Среди возможных вариантов трудоустройства инсайдеры агентства называют администрацию президента и аппарат правительства РФ. Ранее СМИ прочили ему должность тверского губернатора, которую в итоге занял замглавы ФАС Виталий Королев.

В разговоре с URA.RU Дунаев не подтвердил и не опроверг свой переезд. По словам чиновника, он не может комментировать подобную информацию.

Продолжение после рекламы

За три года работы в Томской области Дунаев прославился жестким противоборством с местными элитами и оппозицией. На последних выборах в гордуму Томска, которые он курировал, «Единая Россия» увеличила присутствие на целых 20 мандатов, получив в сумме 31 место. На тех же выборах в 2020 году ЕР взяла лишь 11 мандатов.

В политическом истеблишменте Дунаев также прославился нейтрализацией экс-спикера гордумы Чингиса Актаева. Перех уходом с должности председатель назвал си­ту­а­цию «не по ­нят­ной», а дав­ле­ние со стороны областной администрации — «шо­ки­ру­ю­щим». Он та­к ­же до ­ба­вил, что ему по ­сту­па­ют угро­зы.

Отъезд Дунаева создает риски для ЕР на предстоящих выборах. В 2026 году, помимо кампании в Госдуму, в Томской области избирается заксобрание. Ранее в ЕР относили регион к «красной зоне» из-за высокой активности протестных политэлит. На прошлых выборах в ГД в 2021 году в одном из двух одномандатных округов от региона победил представитель ЛДПР Алексей Диденко.