В 2026 году на пенсионное обеспечение, выплату страховых пособий и реализацию мер социальной поддержки в федеральном бюджете заложено свыше 18,7 триллиона рублей. Индексация пенсий будет проведена досрочно: страховые пенсии увеличатся с 1 января, а социальные — с 1 апреля следующего года. Об этом сообщила «Парламентской газете» член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Кроме того, предусмотрен рост страховых пособий. Максимальный размер выплаты по временной нетрудоспособности составит более 207 тысяч рублей в месяц. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для трудоустроенных родителей увеличится до 83 тысяч рублей, а сумма выплаты по беременности и родам за 140 дней достигнет 955,8 тысячи рублей. Кому и на сколько повысят пенсии в 2026 году — в материале URA.RU.
Индексация пенсий в 2026 году
С начала года страховые пенсии проиндексируют на 7,6%
Индексация страховых пенсий на 7,6% произойдет с 1 января 2026 года. Она затронет 38 миллионов получателей страховых пенсий по всей стране, а общий охват пенсионеров с учетом новых регионов составит 43 миллиона человек, заявила Бессараб в интервью «Парламентской газете».
Размер индексации превысит уровень инфляции, установленный Росстатом на 2025 год (6,8%). По расчетам фонда, среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров достигнет 25 695 рублей. К концу 2026 года эта сумма увеличится до 27 116 рублей.
Кроме того, с 1 апреля 2026 года на 6,8% будет проиндексирована и социальная пенсия. После повышения ее средний размер составит 16 590 рублей.
Большинство пенсионеров получит декабрьские и январские выплаты перед Новым годом. Повышенную пенсию за апрель — в том же месяце.
Повышение военной пенсии предусмотрено с 1 октября
Бюджет Социального фонда не предусматривает выплату военных пенсий. В связи с чем военнослужащие и бывшие сотрудники силовых ведомств начнут получать повышенные выплаты с 1 октября, сообщила Бессараб.
На данный момент запланирована индексация данных пенсий на 4%. Однако глава государства зачастую вносит изменения в эти параметры, увеличивая выплаты в соответствии с фактическим уровнем инфляции. В текущем году пенсии для военнослужащих были увеличены на 7,6% с начала октября.
Как изменилась методика расчета пенсий
Индексация страховых пенсий в России в 2026 году будет проведена единовременно с 1 января, а не дважды, как планировалось ранее. Переход к новой методике индексации пенсий откладывается из-за инфляции.
Как это было в 2025 году
Ранее, в 2025 году, пенсии были проиндексированы с 1 января на прогнозный уровень инфляции, а затем с 1 февраля — до фактического значения, составившего 9,5%. Такое решение было принято по поручению президента, чтобы привести выплаты в соответствие с реальным уровнем роста цен.
Как должен был измениться механизм
Поэтому рассматривался вариант повышения пенсий с 1 февраля по итогам уже достигнутой инфляции и с 1 апреля — на рост инвестиционного портфеля Пенсионного фонда. Этот подход, возможно, будет реализован с 2027 года, отметила Бессараб.
Сроки индексации социальных пенсий
Сроки индексации социальных пенсий пока сохранятся — с 1 апреля. Размер пенсионного обеспечения не будет ниже прожиточного минимума пенсионера в каждом регионе.
Как изменятся другие виды поддержки
С 1 февраля 2026 года в России произойдет всеобъемлющее повышение социальных выплат, охватывающее более 40 видов пособий. В перечень войдут как уже существующие, так и новые меры поддержки, в частности, для матерей-героинь.
На что могут рассчитывать матери-героини
Тем, кто имеет звание мать-героиня, будут ежемесячно выплачиваться 72,4 тысячи рублей, аналогично Героям России. Кроме того они будут получать дополнительное пособие в размере более 36 тысяч рублей. Эти выплаты также потом будут индексироваться.
Как изменится поддержка семей с детьми
Государство выделило значительный объем денежных средств на поддержку семей с детьми. «Только детский бюджет на ближайшую трехлетку составляет почти 10 триллионов рублей. Причем 1,8 из них — на единое пособие», — заявила Бессараб.
Единое пособие, выплачиваемое семьям с почти одиннадцатью миллионами детей, составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка. После года получения пособия, при сохранении критерия нуждаемости, сумма может быть увеличена на следующий период.
Пособия по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности вырастут почти на 20% в связи с увеличением единой величины базы для исчисления страховых взносов. Кроме того, повысится прожиточный минимум для всех категорий граждан, включая пенсионеров, что повлияет на размер социальной доплаты к пенсии как федерального, так и регионального уровня.
В России появится семейная выплата
В России с 2026 года начнет действовать новая социальная гарантия — так называемая семейная выплата. Эта мера поддержки рассчитана на семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже полуторакратного прожиточного минимума на ребенка в своем регионе. Работавшие в 2025 году родители смогут вернуть часть ранее уплаченного подоходного налога (НДФЛ) за счет новой выплаты.
Введенная семейная выплата позволит компенсировать до 7% из суммы НДФЛ, уплаченного как индивидуальными предпринимателями, так и работодателями за своих сотрудников. Для получения выплаты потребуется заполнить форму 3-НДФЛ и подтвердить факт уплаты страховых взносов. Заявление можно подать в электронном виде через портал «Госуслуги», а также через МФЦ или соответствующие контактные центры. Получить выплату смогут оба работающих родителя, если они соответствуют критериям программы.
