Поправляет брюки спереди: эксперт по жестам оценил нервное поведение Брижит Макрон

Супруги Макрон подали в суд из-за слухов о биологическом происхождении жены президента Франции Фото: Romuald Meigneux / Keystone Press Agency / Global Look Press

Первая леди Франции Брижит Макрон оказалась в центре болезненной кампании травли, из-за которой, по данным журнала Closer и российских экспертов, изменила свой стиль и стала избегать брюк. Интернет-теории заговора о том, что супруга президента Франции родилась мальчиком, запущенные еще в 2021 году, превратились в полноценную волну кибербуллинга, затронувшую не только саму Брижит, но и всю ее семью.

Брижит Макрон меняет стиль из-за нападок

Как сообщает французское издание Closer, близкая подруга Брижит Макрон рассказала, что жена президента теперь сознательно отказывается от ношения брюк. По словам источника, Макрон боится, что любая складка или тень на ткани будет воспринята как «доказательство» сплетен, активно тиражируемых в интернете.

Брижит призналась знакомым, что больше не чувствует себя свободной в выборе одежды и вынуждена тщательно продумывать каждый наряд, чтобы избежать новых домыслов.

Эксперты видят признаки стресса и тревоги

Психотерапевт и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru отметил, что в последнее время гардероб первой леди стал заметно более закрытым и сдержанным. По его оценке, это свидетельствует о попытке защититься от внешнего давления и снизить риск публичных обсуждений.

За уверенным образом Брижит может скрываться сильное внутреннее напряжение Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Панкратов пояснил, что за уверенным образом Брижит может скрываться сильное внутреннее напряжение. По его словам, внешность супруги президента выдает усталость и признаки хронического стресса. Он отметил, что изменившаяся осанка и походка могут быть результатом тревоги и постоянного самоконтроля, вызванного страхом новых обсуждений.

Эксперт охарактеризовал текущее состояние первой леди как «затяжную реакцию на социальное давление с высоким риском эмоционального срыва».

Последствия кибербуллинга для семьи Макрон

Травля в интернете не ограничилась персоной первой леди. В ходе судебных слушаний по делу о кибербуллинге стало известно, что дочь Брижит Макрон, Тифан Озьер, рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, вызванных постоянным стрессом. По словам женщины, под удар попали и дети — внуков Брижит дразнят в школе, повторяя лживые слухи о том, что их бабушка «на самом деле мужчина».

Французские власти уже возбудили уголовное дело против десяти человек, распространявших эти домыслы. Двое участников кампании травли были осуждены за клевету еще весной 2024 года. Сам Эммануэль Макрон публично назвал происходящее проявлением «чистой мизогинии и гомофобии».

Как на нападки реагирует Брижит Макрон

По словам близкой подруги Кэндис Ван дер Эйкен, первая леди пытается сохранять самоиронию, но за улыбкой скрывается боль. Она делилась, что если бы подобные слухи касались мужчины, общество восприняло бы это иначе. Однако женщине, находящейся под постоянным вниманием публики, приходится оправдываться за абсурдные обвинения, что унизительно и разрушительно.

Тем временем обсуждения в соцсетях не утихают. Каждый новый выход Брижит Макрон под прицелом камер становится поводом для пересудов. По мнению психологов, подобная травля давно вышла за рамки этики и превратилась в опасное давление, которое может иметь долгосрочные последствия для психического здоровья первой леди Франции.

Откуда появились слухи

В декабре 2021 года во французских социальных сетях начали активно распространяться слухи о том, что первая леди Франции Брижит Макрон якобы является трансгендерной женщиной (ЛГБТ* признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ). Эти утверждения исходили от журналистки Наташи Рей, которая заявила, что супруга президента в прошлом была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье — братом «настоящей» Брижит, предположительно погибшей в детстве. Позднее версию поддержал редактор издания Faits et Documents Ксавье Пуссар. Основанием для подобных домыслов стали особенности внешности первой леди, в частности, её телосложение.

Слухи о биологическом происхождении Макрон начали муссироваться в 2021 году Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Интернет быстро подхватил эти слухи, и тема приобрела широкий общественный резонанс. Брижит Макрон отреагировала решительно — она обратилась к адвокатам, заявив, что подобные обвинения не только клеветнические, но и подогревают трансфобные настроения. Впоследствии журналистка Наташа Рей и активистка Амандин Рой были признаны виновными в клевете и оштрафованы.

Однако история не закончилась. В марте 2024 года американская телеведущая Кэндис Оуэнс вновь вернулась к этой теме на страницах Daily Mail. Она потребовала, чтобы первая леди Франции предоставила доказательства своей биографии, якобы чтобы рассеять сомнения. По словам журналистки, она располагает новыми материалами и намерена продолжать расследование, несмотря на давление со стороны юристов супругов Макрон. В феврале 2025 года Оуэнс выпустила первую часть своего расследования, вновь подогрев интерес к скандальной теме.

Сам Эммануэль Макрон впервые публично прокомментировал слухи в 2024 году в эфире телеканала TF1. Президент подчеркнул, что считает происходящее проявлением опасной дезинформации. Он отметил, что особенно страшно наблюдать, как вымышленные истории начинают восприниматься как правда и причиняют боль не только ему, но и его близким.