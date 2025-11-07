Губернатор Самарской области рассказал, «не прилетало» ли ему за уволенного с матом чиновника

Вячеслав Федорищев рассказал журналистам о ситуации с уволенным чиновником Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал журналисту кремлевского пула ситуацию, связанную с отставкой главы Кинельского района Юрия Жидкова. Ранее тот не смог пояснить за неблагоустроенный памятный знак, за что был нецензурно послан главой области и уволен.

«Эта тема не попадала в периметр нашего рабочего обсуждения с помощником президента страны Алексеем Дюминым», — подчеркнул Федорищев в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым. Так глава региона ответил на вопрос, «прилетало ли ему сверху» за внезапно уволенного Жидкова.