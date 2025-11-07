Губернатор Самарской области рассказал, «не прилетало» ли ему за уволенного с матом чиновника
Вячеслав Федорищев рассказал журналистам о ситуации с уволенным чиновником
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал журналисту кремлевского пула ситуацию, связанную с отставкой главы Кинельского района Юрия Жидкова. Ранее тот не смог пояснить за неблагоустроенный памятный знак, за что был нецензурно послан главой области и уволен.
«Эта тема не попадала в периметр нашего рабочего обсуждения с помощником президента страны Алексеем Дюминым», — подчеркнул Федорищев в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым. Так глава региона ответил на вопрос, «прилетало ли ему сверху» за внезапно уволенного Жидкова.
Отставка главы Кинельского района Юрия Жидкова последовала после инцидента 14 октября, когда губернатор Вячеслав Федорищев обнаружил поврежденную мемориальную табличку и остался недоволен объяснениями главы района. Полномочия Жидкова истекали 29 октября, а конкурс на должность главы района, объявленный до конфликта, не привлек кандидатов — был назначен повторный, документы для участия в котором принимают до 16 ноября.
