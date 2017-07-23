{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 июля 2017
22:38  23 июля 2017 0

Следователи узнали об офшорных счетах полковника Захарченко. «Крупному решальщику» перечисляли миллионы долларов

Банк,фокусник,магия,стиральная машина, автомобильные аварии, дтп, сейф, банковская ячейка, вич, спид, красная лента, банк, хранение денег, банковская ячейка
На зарубежных счетах Дмитрия Захарченко перечислялись миллионами долларов и евроФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
все новости сюжета

У экс- замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко обнаружили новые счета в Швейцарии. Об этом «Росбалту» заявили источники в СК РФ.

Следователи выяснили, что несколько бизнесменов вели переговоры с Захарченко как с крупным «решальщиком». У них возникли проблемы с силовиками, первоисточником которых являлся ГУЭБиПК МВД. Бизнесменов вывели на диалог с Дмитрием Захарченко, который за прекращение проблем попросил суммы, исчислявшиеся миллионами долларов и евро.

В итоге, предприниматели получили реквизиты для перевода денег на счета панамской фирмы «Divontal services S.A.», открытые в Falcon Private bank (Цюрих). Счетами этих компаний управлял отец Захарченко — Виктор Дмитриевич. Сейчас ведомство готовит запрос в Швейцарию по поводу счетов и поступавших на них средств.

Отметим, что также в СК РФ находятся документы о деятельности офшорных фирм, которые связаны с и. о. начальника управления «Т». Всего силовики обнаружили пять подобных организаций. По каждому счету в разное время проходили суммы от 45 до 47 млн евро, во время обыска квартиры сводной сестры Захарченко было найдено 120 млн долларов и 2 млн евро.

Часть денег на счетах в Швейцарии были «общаком» и тратились на поддержку руководящих сотрудников ГУЭБиПК МВД после их ареста в 2014 году.

Как ранее писало «URA.RU» экс-полковник полиции Дмитрий Захарченко арестован до 8 сентября 2017 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. У его отца, в рамках расследуемого дела, арестовали имущество на 400 млн рублей.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров