У экс- замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко обнаружили новые счета в Швейцарии. Об этом «Росбалту» заявили источники в СК РФ.
Следователи выяснили, что несколько бизнесменов вели переговоры с Захарченко как с крупным «решальщиком». У них возникли проблемы с силовиками, первоисточником которых являлся ГУЭБиПК МВД. Бизнесменов вывели на диалог с Дмитрием Захарченко, который за прекращение проблем попросил суммы, исчислявшиеся миллионами долларов и евро.
В итоге, предприниматели получили реквизиты для перевода денег на счета панамской фирмы «Divontal services S.A.», открытые в Falcon Private bank (Цюрих). Счетами этих компаний управлял отец Захарченко — Виктор Дмитриевич. Сейчас ведомство готовит запрос в Швейцарию по поводу счетов и поступавших на них средств.
Отметим, что также в СК РФ находятся документы о деятельности офшорных фирм, которые связаны с и. о. начальника управления «Т». Всего силовики обнаружили пять подобных организаций. По каждому счету в разное время проходили суммы от 45 до 47 млн евро, во время обыска квартиры сводной сестры Захарченко было найдено 120 млн долларов и 2 млн евро.
Часть денег на счетах в Швейцарии были «общаком» и тратились на поддержку руководящих сотрудников ГУЭБиПК МВД после их ареста в 2014 году.
Как ранее писало «URA.RU» экс-полковник полиции Дмитрий Захарченко арестован до 8 сентября 2017 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. У его отца, в рамках расследуемого дела, арестовали имущество на 400 млн рублей.