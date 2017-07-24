Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию об инциденте в Норильске, где водитель автобуса, не убедившись в том, что все пассажиры вошли в салон начал движение. В результате ребенка несколько метров проволокло по асфальту, прежде чем автобус остановился.
На видеозаписи женщина подсаживает девочку на ступени «пазика», но в этот момент двери закрываются и автобус резко трогается с места
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, ребенку оказана необходимая медицинская помощь.
«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям водителя транспортного средства в части наличия или отсутствия в его действиях признаков преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и принято процессуальное решение», — отметила пресс-секретарь ведомства.
Отметим, ранее «URA.RU» сообщало об аналогичном инциденте в Сургуте: там водитель также не убедился в окончании посадки пассажиров, в результате чего дверьми прижало 12-летнюю школьницу. Девочка смогла освободиться лишь на следующей остановке.