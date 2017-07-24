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24 июля 2017
23 июля 2017
01:58  24 июля 2017 0

Автобус в Норильске протащил ребенка по асфальту. ВИДЕО

На запись видно, как двери автобуса неожиданно закрываются и автобус резко трогается с местаФото: скриншот YouTube

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию об инциденте в Норильске, где водитель автобуса, не убедившись в том, что все пассажиры вошли в салон начал движение. В результате ребенка несколько метров проволокло по асфальту, прежде чем автобус остановился.

На видеозаписи женщина подсаживает девочку на ступени «пазика», но в этот момент двери закрываются и автобус резко трогается с места

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, ребенку оказана необходимая медицинская помощь.

«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям водителя транспортного средства в части наличия или отсутствия в его действиях признаков преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и принято процессуальное решение», — отметила пресс-секретарь ведомства.

Отметим, ранее «URA.RU» сообщало об аналогичном инциденте в Сургуте: там водитель также не убедился в окончании посадки пассажиров, в результате чего дверьми прижало 12-летнюю школьницу. Девочка смогла освободиться лишь на следующей остановке.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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