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24 июля 2017
23 июля 2017
03:37  24 июля 2017 0

Умер политолог Юрий Гиренко, работавший на выборах мэра Екатеринбурга.

Юрий Гиренко считался известных политологом всероссийского уровняФото: скриншот телепрограммы на канале ОТВ

Вечером 23 июля в Ростове-на-Дону на 53 году жизни скончался известный российский политолог и политтехнолог, историк и публицист Юрий Гиренко. Уральцам он запомнится тем, что в 2013 году работал на выборах мэра Екатеринбурга, консультируя штаб кандидата от «Единой России».

О смерти Юрия Гиренко сообщили на страницах соцсетей его друзья.

«Вчера еще было все нормально, говорили с ним по телефону, ждали в гости», — написали знакомые с ситуацией на стене в социальной сети Facebook.

Когда Юрий Анатольевич перестал отвечать на звонки, друзья связались с его родственниками. Дверь в квартиру никто не открывал, поэтому сыну пришлось лезть в окно. К этому времени Юрий Гиренко уже скончался.

Причины смерти пока не сообщаются, однако ранее на своей странице политолог написал: «Пожалуй, не пойду я завтра к эндокринологу-врачу. Сахар, как выяснилось, не больше 7, ноги почему-то почти не болят, а лечиться не хочу».

Отметим, Юрий Гиренко является автором книг «Новая русская революция» (2005), «До и после Путина» (2008), а также цикла статей о русской интеллигенции на портале «Либерти.ру» (2009). Работал преподавателем Ростовского университета, политическим обозревателем, ведущим и редактором в ряде местных и федеральных СМИ. После «русской весны» на Украине Гиренко консультировал председателя парламента Новороссии Олега Царева, руководил корпунктом интернет-издания «Актуальные комментарии» в Луганске, сотрудничал с Центром стратегического планирования парламента Новороссии.

Евгений Александров
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