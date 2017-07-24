За шесть дней работы Международного авиакосмического салона (МАКС-2017) проходившего в подмосковном Жуковском, было подписано контрактов и соглашений на общую сумму почти 400 млрд рублей. Общий деловой потенциал авиакосмического салона превысил 600 млрд рублей.
Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на итоговый отчет МАКС-2017, мероприятие посетили более 452 тыс. участников и гостей, которые наблюдали за полетами восьми пилотажных групп и 90 воздушных судов.
«Важно, что МАКС превращается в деловую площадку, участие в нём становится не только вопросом престижа, но и эффективным инструментом для установления партнёрских отношений, — цитирует издание заявление главы российского минпромторга Дениса Мантурова. — За три дня были проведены переговоры по системе MatchMaking с участием преимущественно малых и средних компаний».
Отметим, Международный авиационно-космический салон МАКС является одним из крупнейших международных мероприятий области авиастроения. Его главная цель — демонстрация российских высоких технологий и возможность заключения договоров российских предприятий с зарубежными партнерами.
В открытии выставки приняли участие президент РФ Владимир Путин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, первый вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава минобороны Сергей Шойгу.