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24 июля 2017
23 июля 2017
06:42  24 июля 2017 0

Озвучена сумма контрактов, заключенных на авиасалоне МАКС-2017

На авиасалоне традиционно были представлены последние разработки российского авиапромаФото: "ВКонтакте" / "МАКС-2017"

За шесть дней работы Международного авиакосмического салона (МАКС-2017) проходившего в подмосковном Жуковском, было подписано контрактов и соглашений на общую сумму почти 400 млрд рублей. Общий деловой потенциал авиакосмического салона превысил 600 млрд рублей.

Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на итоговый отчет МАКС-2017, мероприятие посетили более 452 тыс. участников и гостей, которые наблюдали за полетами восьми пилотажных групп и 90 воздушных судов.

«Важно, что МАКС превращается в деловую площадку, участие в нём становится не только вопросом престижа, но и эффективным инструментом для установления партнёрских отношений, — цитирует издание заявление главы российского минпромторга Дениса Мантурова. — За три дня были проведены переговоры по системе MatchMaking с участием преимущественно малых и средних компаний».

Отметим, Международный авиационно-космический салон МАКС является одним из крупнейших международных мероприятий области авиастроения. Его главная цель — демонстрация российских высоких технологий и возможность заключения договоров российских предприятий с зарубежными партнерами.

В открытии выставки приняли участие президент РФ Владимир Путин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, первый вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава минобороны Сергей Шойгу.

Евгений Александров
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