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24 июля 2017
23 июля 2017
07:26  24 июля 2017 0

ЕС готовит ответ на антироссийские санкции США

Саммит Россия-ЕС. Приезд гостей и пленарное заседание, саммит россия-ес
ЕС призывает Вашингтон подумать о европейских компанияхФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал к срочному рассмотрению ответных мер на случай, если новые санкции США против России коснутся интересов европейских компаний. Это предложение прописано в документе, подготовленному к заседанию комиссии, которое состоится 26 июля.

Брюссель должен быть готов действовать в течение ближайших дней, если Вашингтон не примет во внимание интересы Европы. От Соединенных Штатов требуют четкого заверения, что антироссийские меры никак не навредят интересам ЕС, пишет «Ридус». Для этого американские ограничительные меры должны быть признаны недействительными в странах Евросоюза.

В Брюсселе обеспокоены тем, что санкции могут навредить энергетическим компаниям, задействованным в реализации проектов, связанных с Россией, в числе которых «Северный поток — 2», а также строительство трубопроводов в Каспийском море и разработка газового месторождения у побережья Египта.

Также ограничительные меры против России могут затронуть интересы компаний в железнодорожной, горнодобывающей, кораблестроительной и финансовой сферах.

Напомним, что 22 июля Палата представителей американского Конгресса согласовала текст документа по новым санкциям против Ирана, Северной Кореи и России. Голосование по законопроекту состоится 25 июля, после этого его передадут на подпись главе государства Дональду Трампу.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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