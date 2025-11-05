Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с наркотиком
Актриса Тарасова признала вину в суде
Российская актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа, внутри которого находилось масло каннабиса. Об этом сообщили во время заседания в зале Домодедовского суда Подмосковья.
«Вину признаю», — заявила артистка во время заседания. Ее слова передает РИА Новости. Суд приступил к рассмотрению дела.
Ранее Аглая Тарасова просила не ограничивать ее передвижения, так как в сентябре должна приступить к съемкам сразу в трех фильмах. Следствие настаивало на домашнем аресте, ссылаясь на наличие у актрисы израильского паспорта. Однако суд избрал более мягкую меру пресечения — запретил Тарасовой покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.
Тарасову 28 августа задержали в аэропорту «Домодедово». В ее вейпе обнаружили 0,38 грамма масла каннабиса. В отношении актрисы возбудили уголовное дело — по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
На прошлой неделе актрисе Аглае Тарасовой суд продлил меру пресечения по делу о контрабанде наркотиков до 24 января 2026 года. С конца августа Тарасовой запрещено покидать квартиру в ночное время, пользоваться телефоном и мессенджерами. За это время ее навещала мать — актриса Ксения Раппопорт.
