Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с наркотиком

Актриса Тарасова признала вину в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российская актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа, внутри которого находилось масло каннабиса. Об этом сообщили во время заседания в зале Домодедовского суда Подмосковья.

«Вину признаю», — заявила артистка во время заседания. Ее слова передает РИА Новости. Суд приступил к рассмотрению дела.

Ранее Аглая Тарасова просила не ограничивать ее передвижения, так как в сентябре должна приступить к съемкам сразу в трех фильмах. Следствие настаивало на домашнем аресте, ссылаясь на наличие у актрисы израильского паспорта. Однако суд избрал более мягкую меру пресечения — запретил Тарасовой покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.

Продолжение после рекламы

Тарасову 28 августа задержали в аэропорту «Домодедово». В ее вейпе обнаружили 0,38 грамма масла каннабиса. В отношении актрисы возбудили уголовное дело — по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).