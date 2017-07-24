Семья из четырех человек, проживающая в Самарской области, погибла в ДТП на 317 километре федеральной трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск под Тюменью.
54-летний автолюбитель за рулем «Лада Приора» ехал с родными из Омска в сторону Тюмени. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и его автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где попал под грузовик «Скания» с полуприцепом, сообщает управление МВД РФ по Тюменской области.
От удара грузовик вылетел с трассы и перевернулся. Водитель легковушки и все ее пассажиры — 30-летняя женщина, 32-летний мужчина и 11-летний мальчик погибли на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства страшной аварии.