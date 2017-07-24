{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 июля 2017
23 июля 2017
22 июля 2017
21 июля 2017
20 июля 2017
11:55  24 июля 2017 0

В Тюменской области семья погибла в аварии с грузовиком. Большегруз перевернулся от удара. ФОТО

Все пассажиры и водитель легковушки погибли на местеФото: ГУ МВД РФ по Тюменской области

Семья из четырех человек, проживающая в Самарской области, погибла в ДТП на 317 километре федеральной трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск под Тюменью.

54-летний автолюбитель за рулем «Лада Приора» ехал с родными из Омска в сторону Тюмени. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и его автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где попал под грузовик «Скания» с полуприцепом, сообщает управление МВД РФ по Тюменской области.

От удара грузовик вылетел с трассы и перевернулся. Водитель легковушки и все ее пассажиры — 30-летняя женщина, 32-летний мужчина и 11-летний мальчик погибли на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства страшной аварии.

1/3
Правоохранители выясняют обстоятельства аварии Фото: ГУ МВД РФ по Тюменской области

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров