Пропавший в Тюмени мужчина найден мертвым
Волонтеры искали пропавшего мужчину несколько дней
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Пропавший 21 октября в Тюмени Неъматулло Зарабоев погиб. Информация об этом появилась в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».
«Найден. Погиб», — указано в публикации поисковиков.
Там добавили, что мужчина пропал 21 октября. Он ушел в неизвестном направлении, после чего данные о его местонахождении отсутствовали.
Ранее URA.RU писало о том, что пропавший 28 июня в Тюмени 71-летний Александр Южаков найден мертвым. Информацию об обстоятельствах его гибели в открытом публиковать не стали.
