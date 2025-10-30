Пропавший в Тюмени мужчина найден мертвым

Волонтеры искали пропавшего мужчину несколько дней Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пропавший 21 октября в Тюмени Неъматулло Зарабоев погиб. Информация об этом появилась в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден. Погиб», — указано в публикации поисковиков.

Там добавили, что мужчина пропал 21 октября. Он ушел в неизвестном направлении, после чего данные о его местонахождении отсутствовали.