Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пропавший в Тюмени мужчина найден мертвым

В Тюмени найден мертвым пропавший 21 октября Неъматулло Зарабоев
30 октября 2025 в 14:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Волонтеры искали пропавшего мужчину несколько дней

Волонтеры искали пропавшего мужчину несколько дней

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пропавший 21 октября в Тюмени Неъматулло Зарабоев погиб. Информация об этом появилась в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден. Погиб», — указано в публикации поисковиков.

Там добавили, что мужчина пропал 21 октября. Он ушел в неизвестном направлении, после чего данные о его местонахождении отсутствовали.

Ранее URA.RU писало о том, что пропавший 28 июня в Тюмени 71-летний Александр Южаков найден мертвым. Информацию об обстоятельствах его гибели в открытом публиковать не стали.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал