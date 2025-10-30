Тюменка обокрала Минобороны на более чем полмиллиона рублей

Камуфляж и берцы, полагающиеся военнослужащим, продали через интернет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудница Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, на пару с водителем начальника учреждения, похитили со склада вещевое довольствие, которое затем продали. Тем самым они причинили Минобороны РФ ущерб почти на 637 000 рублей. Информация содержится в судебном акте, имеющемся в распоряжении URA.RU.

«На женщину были возложены обязанности заведующей вещевым складом, в период нахождения в командировке основного сотрудника. В один из дней подсудимая решила незаконно обогатиться за счет государства и похитить вверенное ей имущество, принадлежащее Минобороны РФ. В сговоре с водителем начальника училища она вывезла со склада спортивные и полевые костюмы, обувь, кашне и перчатки, предназначавшиеся военнослужащим. Всего на сумму в 636 756 рублей», — следует из документа.

Операцию провернули следующим образом: водитель, имеющий право беспрепятственно заезжать на территорию училища и выезжать с нее без досмотра, подогнал к складу служебную Toyota Camry. Погрузкой в нее заставили заниматься трех курсантов, которые не подозревали, что содействуют в хищении. А после вещи вывезли и постепенно продали через интернет. Деньги сотрудница и водитель разделили между собой.

Во время расследования уголовного дела женщина заключила с силовиками досудебное соглашение и рассказала о всех деталях преступления. Это смягчило ее участь, равно как и наличие у тюменки госнаград. В итоге ее приговорили к штрафу в 120 000 рублей. Причиненный ущерб она возместила еще до вынесения приговора.