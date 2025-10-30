Логотип РИА URA.RU
Природа

Что осталось от реки Туры в Тюмени к концу октября. Фото, видео

В Тюмени уровень воды в Туре опустился ниже -40 сантиметров
30 октября 2025 в 13:33
Уровень воды опускается ниже нормы не первый год

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени река Тура продолжает мелеть — к концу октября уровень воды достиг отметки -42 сантиметров. Как сообщил фотокорреспондент URA.RU, река стала заметно уже, вдоль набережной продолжают расти зеленые островки. Как сегодня выглядит река — в фоторепортаже агентства.

Не первый год летом и осенью уровень воды опускается ниже нормы. Власти объясняют это явление «периодом маловодных лет».

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

