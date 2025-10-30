Что осталось от реки Туры в Тюмени к концу октября. Фото, видео
Уровень воды опускается ниже нормы не первый год
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени река Тура продолжает мелеть — к концу октября уровень воды достиг отметки -42 сантиметров. Как сообщил фотокорреспондент URA.RU, река стала заметно уже, вдоль набережной продолжают расти зеленые островки. Как сегодня выглядит река — в фоторепортаже агентства.
Не первый год летом и осенью уровень воды опускается ниже нормы. Власти объясняют это явление «периодом маловодных лет».
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
