Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пересильд задала тренд: тюменские школьницы массово заказывают в ателье «платья Алисы»

Тюменские школьницы заказывают пошив платья из фильма «Алиса в Стране чудес»
30 октября 2025 в 14:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Школьницы Тюмени массово заказывают черное платье, как у Пересильд

Школьницы Тюмени массово заказывают черное платье, как у Пересильд

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Тюменские школьницы обрушили местное ателье потоком заказов на пошив платья, как у Анны Пересильд из нового фильма «Алиса в Стране чудес». Картина вышла на экраны 23 октября и, по всей видимости, уже задала модный тренд. Об ажиотаже корреспонденту URA.RU сообщила жительница Тюмени Анна Козлова.

«Я пришла в ателье, чтобы починить свои джинсы, но заказ не приняли. Объяснили, что в ближайшее время они не берут работу из-за огромного количества заказов на пошив платьев, как у Пересильд в „Алисе в Стране чудес“. Сама посмотрела на отшитое — очень красивое и похоже на школьное. Черное с белым подъюбником и интересным воротничком», — рассказала тюменка. 

По ее информации, швея рассказала о более чем 25 уже принятых заказах на подобные платья, и новые заявки продолжают поступать. Стоимость пошива одного наряда составляет почти 9 000 рублей, что не останавливает юных модниц. Стоимость самого дорого свадебного платья в Тюмени превышает 300 тысяч рублей. Салоны предлагают невестам «Голое» платье и с бантиком.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал