Пересильд задала тренд: тюменские школьницы массово заказывают в ателье «платья Алисы»
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Тюменские школьницы обрушили местное ателье потоком заказов на пошив платья, как у Анны Пересильд из нового фильма «Алиса в Стране чудес». Картина вышла на экраны 23 октября и, по всей видимости, уже задала модный тренд. Об ажиотаже корреспонденту URA.RU сообщила жительница Тюмени Анна Козлова.
«Я пришла в ателье, чтобы починить свои джинсы, но заказ не приняли. Объяснили, что в ближайшее время они не берут работу из-за огромного количества заказов на пошив платьев, как у Пересильд в „Алисе в Стране чудес“. Сама посмотрела на отшитое — очень красивое и похоже на школьное. Черное с белым подъюбником и интересным воротничком», — рассказала тюменка.
По ее информации, швея рассказала о более чем 25 уже принятых заказах на подобные платья, и новые заявки продолжают поступать. Стоимость пошива одного наряда составляет почти 9 000 рублей, что не останавливает юных модниц. Стоимость самого дорого свадебного платья в Тюмени превышает 300 тысяч рублей. Салоны предлагают невестам «Голое» платье и с бантиком.
