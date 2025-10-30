Как симптомы заболевания могут привести к ложному диагнозу

Лучшие медцентры используют многопрофильный подход к лечению и диагностике Фото: предоставлено Филатовской клиникой

В медицинской практике часто встречаются случаи, похожие на запутанный детективный роман: очевидные симптомы ведут по ложному следу, а настоящая причина заболевания скрывается в малозаметных деталях. Именно поэтому лучшие медцентры используют многопрофильный подход к лечению и диагностике.

В Филатовской клинике принимают врачи более 40 специальностей. Это позволяет центру помогать пациентам комплексно: когда терапевт, педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог и другие профессионалы объединяют усилия, чтобы найти корень проблемы, а не бороться с отдельными симптомами.

Совместно с URA.RU Филатовская клиника подготовила тест, который позволит почувствовать себя в роли диагноста и проверить свою интуицию. Все описанные ситуации — реальные случаи из практики специалистов медицинского центра.

Случай 1: Дело о «капризном» школьнике

Родители 10-летнего Миши заметили, что их ребенок уже на протяжении полугода вялый, апатичный, жалуется на постоянную слабость и головные боли. Из-за этого ухудшилась успеваемость Миши в школе, а учителя отмечают рассеянность мальчика. Температура тела постоянно держится на уровне 37,1–37,3 градусов по Цельсию.

Педиатр Олеся Легостаева направила на консультацию к детскому эндокринологу Фото: предоставлено Филатовской клиникой

Вердикт Филатовской клиники:

Педиатр Олеся Легостаева направила мальчика на консультацию к детскому эндокринологу. Обследование выявило гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы. Именно этот диагноз объяснял весь «букет» симптомов: слабость, субфебрилитет, апатию и снижение когнитивных функций. Врач Филатовской клиники назначил грамотную заместительную терапию, и состояние Миши значительно улучшилось.

Случай 2: Дело о «железной» леди

45-летняя пациентка Ирина столкнулась с сильной слабостью, одышкой даже при небольшой физической нагрузке и головокружением. К тому же, кожа женщины побледнела, а ногти и волосы стали ломкими. Пациентка самостоятельно начала принимать препараты железа, но улучшений не заметила, поэтому обратилась в Филатовскую клинику.

Терапевт Никита Борисенков заподозрил, что анемия в данном случае — это следствие, а не причина Фото: предоставлено Филатовской клиникой

Вердикт Филатовской клиники:

Терапевт Никита Борисенков, к которому обратилась Ирина, заподозрил, что анемия — это следствие, а не причина. Он назначил комплексное обследование, включая консультацию гастроэнтеролога. После проведения колоноскопии был обнаружен и удален небольшой полип толстой кишки, который и был причиной хронической микро-кровопотери. После этого уровень гемоглобина пациентки постепенно пришел в норму.

Случай 3: Дело о боли без причины

В Филатовскую клинику обратился 52-летний пациент Алексей, у которого возникали периодические боли и дискомфорт в правом подреберье, а также горечь во рту по утрам. Мужчина уверен, что это симптомы «проблем с печенью». При стандартном УЗИ органов брюшной полости и в биохимическом анализе крови значительных отклонений от нормы выявлено не было.

Гастроэнтеролог Ирина Кормакова решила назначить ЭГДС Фото: предоставлено Филатовской клиникой

Вердикт Филатовской клиники:

Гастроэнтеролог Ирина Кормакова пошла по первому пути и назначила ЭГДС. Исследование показало наличие дуодено-гастрального рефлюкса и недостаточность сфинктера Одди. Как пояснил врач, проблема была не в самой печени, а в работе клапанов, регулирующих поступление желчи. В связи с этим пациенту было назначено соответствующее лечение, благодаря которому удалось купировать симптомы.

Случай 4: Дело о «несерьезной» болезни

В возрасте 38 лет Мария обратилась в Филатовскую клинику с жалобой на боли в прямой кишке и незначительные кровянистые выделения при дефекации. Когда симптомы только появились, пациентка предположила, что это геморрой и начала использовать свечи, которые давали ей временное облегчение.

Проктолог Октай Шейдаев настоял на углубленной диагностике Фото: предоставлено Филатовской клиникой

Вердикт Филатовской клиники:

Проктолог Октай Шейдаев настоял на первом варианте. И не зря: во время осмотра на приеме был обнаружен не геморрой, а анальная трещина, осложненная сторожевым бугорком. Кроме того, специалист выявил гипертрофированные анальные сосочки. Проблема была решена малоинвазивной амбулаторной процедурой, которая навсегда избавила Марию от симптомов.

Случай 5: Дело о «разбушевавшихся» нервах

На протяжении двух месяцев 34-летняя Светлана испытывала резкие перепады настроения, плаксивость, чувство жара, учащенное сердцебиение. Кроме того, она обратила внимание, что начала терять вес, хотя на диете она не сидит. Пациентка обратилась в Филатовскую клинику к неврологу с подозрением на панические атаки.

Врач Эльвира Рудницкая назначила пациентке гормональное исследование и УЗИ Фото: предоставлено Филатовской клиникой

Вердикт Филатовской клиники:

Невролог, к которому первоначально обратилась Светлана, правильно оценил ситуацию и направил ее к эндокринологу. Врач Эльвира Рудницкая назначила Светлане гормональное исследование и УЗИ, благодаря чему удалось подтвердить диффузный токсический зоб (тиреотоксикоз). Состояние нервной системы оказалось следствием мощного гормонального сбоя. Назначенная терапия позволила взять заболевание под контроль.

