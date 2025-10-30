Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Когда тюменцам запрещено покупать алкоголь. Инфографика

В Тюменской области продажа алкоголя запрещена с 21:00 до 08:00
30 октября 2025 в 14:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Часы продажи спиртного строго ограничены

Часы продажи спиртного строго ограничены

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области запрет на розничную продажу алкоголя действует с 21:00 до 08:00, однако существуют дни, когда купить спиртное в магазине нельзя и в разрешенное время. URA.RU подготовило памятку о том, когда в регионе наступает «сухой закон».

Время продажи алкоголя в Тюменской области

На всей территории региона действуют единые часы, в которые спиртное не продается. А именно — с 21:00 до 08:00.

Дни полного запрета

По областному законодательству, в Тюменской области существуют дни, когда алкоголь в магазинах нельзя купить и в разрешенное время. Связано это с крупными праздниками. В частности, полный запрет действует:

Продолжение после рекламы
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 1 июня — Международный день защиты детей;
  • 12 июня — День России;
  • последняя суббота июня — День молодежи;
  • 1 сентября — День знаний;
  • 4 ноября — День народного единства.

При этом муниципальные власти могут дополнять этот список. Если в городе в какой-либо день проходят массовые мероприятия, продажу спиртного также могут запретить на местном уровне.

Исключения

Ограничения продажи действуют только для магазинов. В кафе и ресторанах приобрести спиртное можно и в праздники, и в неурочные часы. Однако пить его придется в заведении — на вынос запрет также распространяется.

Памятка по продаже алкоголя в регионе

Фото: URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (2)
  • ГОСТЬ
    19 июля 2024 15:29
    Еще когда на машине едешь, тоже запрещено. Потом когда на работе тоже нельзя. А когда можно?
Добавить комментарий
Следующий материал