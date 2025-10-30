Часы продажи спиртного строго ограничены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области запрет на розничную продажу алкоголя действует с 21:00 до 08:00, однако существуют дни, когда купить спиртное в магазине нельзя и в разрешенное время. URA.RU подготовило памятку о том, когда в регионе наступает «сухой закон».

Время продажи алкоголя в Тюменской области

На всей территории региона действуют единые часы, в которые спиртное не продается. А именно — с 21:00 до 08:00.

Дни полного запрета

По областному законодательству, в Тюменской области существуют дни, когда алкоголь в магазинах нельзя купить и в разрешенное время. Связано это с крупными праздниками. В частности, полный запрет действует:

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

1 июня — Международный день защиты детей;

12 июня — День России;

последняя суббота июня — День молодежи;

1 сентября — День знаний;

4 ноября — День народного единства.

При этом муниципальные власти могут дополнять этот список. Если в городе в какой-либо день проходят массовые мероприятия, продажу спиртного также могут запретить на местном уровне.

Исключения

Ограничения продажи действуют только для магазинов. В кафе и ресторанах приобрести спиртное можно и в праздники, и в неурочные часы. Однако пить его придется в заведении — на вынос запрет также распространяется.