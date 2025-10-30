Тюменцы самостоятельно справляются с пришедшей водой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На озерах Верхнее Кривое и Нижнее Кривое отошла вода, из-за чего частный сектор в Тюмени стал затопляться. Об этом URA.RU рассказали жильцы СО и СНТ в микрорайоне Казарово.

«Район Казарово, Русское поле. Нарушена мелиорация. Полагаю, из-за опустившегося уровня воды на озере Кривом. Вода до сих пор стоит в подвалах», — отмечает тюменка Гузель.

Корреспондент агентства URA.RU посетил населенные пункты в данном микрорайоне. Как сообщают местные, проблема действительно есть: топит участки. Однако тюменцы к подобному уже привыкли. Такое происходит часто.

Чтобы бороться с затоплениями, жители СНТ самостоятельно откачивают воду с участков насосами. Благодаря их оперативным действиям, большого урона участкам это не нанесло.

Как заявляют в департаменте недропользования и экологии Тюменской области, проблема обмеления водных объектов — повсеместная. Конкретно на территории Тюменской области это происходит из-за начавшегося в 2021 году снижения уровня воды в главном стоке реки Оби. В ведомстве также добавили, что изменение уровня воды — цикличное природное явление.

Проблема обмеления водоемов и рек в Тюменской области обсуждается уже несколько лет. Аналогичная ситуация с понижением уровня воды ранее была зафиксирована на реке Туре, что привело к ее включению в федеральный проект восстановления, который стартует в 2026 году после соответствующих обращений региональных властей. В регионе отмечают, что снижение уровня воды — распространенное и цикличное явление, влияющее на экосистему и качество жизни местных жителей.