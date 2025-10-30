Тюменские СНТ затопило водой из озера. Фото
Тюменцы самостоятельно справляются с пришедшей водой
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На озерах Верхнее Кривое и Нижнее Кривое отошла вода, из-за чего частный сектор в Тюмени стал затопляться. Об этом URA.RU рассказали жильцы СО и СНТ в микрорайоне Казарово.
«Район Казарово, Русское поле. Нарушена мелиорация. Полагаю, из-за опустившегося уровня воды на озере Кривом. Вода до сих пор стоит в подвалах», — отмечает тюменка Гузель.
Корреспондент агентства URA.RU посетил населенные пункты в данном микрорайоне. Как сообщают местные, проблема действительно есть: топит участки. Однако тюменцы к подобному уже привыкли. Такое происходит часто.
Чтобы бороться с затоплениями, жители СНТ самостоятельно откачивают воду с участков насосами. Благодаря их оперативным действиям, большого урона участкам это не нанесло.
Как заявляют в департаменте недропользования и экологии Тюменской области, проблема обмеления водных объектов — повсеместная. Конкретно на территории Тюменской области это происходит из-за начавшегося в 2021 году снижения уровня воды в главном стоке реки Оби. В ведомстве также добавили, что изменение уровня воды — цикличное природное явление.
Проблема обмеления водоемов и рек в Тюменской области обсуждается уже несколько лет. Аналогичная ситуация с понижением уровня воды ранее была зафиксирована на реке Туре, что привело к ее включению в федеральный проект восстановления, который стартует в 2026 году после соответствующих обращений региональных властей. В регионе отмечают, что снижение уровня воды — распространенное и цикличное явление, влияющее на экосистему и качество жизни местных жителей.
Тюменцы в районе Казарово откачивают воду с участков
Фото: Никита Сабашников
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!