Тюменских водителей массово штрафуют за неправильную перевозку детей

С начала 2025 года около 7 000 водителей в Тюменской области были оштрафованы за нарушение правил перевозки детей. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«С начала 2025 года порядка 7 000 родителей в Тюменской области оштрафованы за нарушение правил перевозки детей. Такие данные озвучили сегодня в Тюмени на пресс-конференции, посвященной вопросам ДТП с участием детей», — уточнили в инфоцентре.

Там добавили, что с 1 сентября 2025 года штрафы за подобные нарушения выросли. Для водителей они начинаются от 3 000 рублей, для должностных лиц — от 25 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 рублей.

При этом, нарушают правила дорожного движения не только взрослые, но и дети. «Родителям важно не только беседовать со своими детьми, но и самим соблюдать правила. Правонарушения подростков, оказавшихся за рулем, ведут не только к штрафам и постановке на учет, но и к некоторым ограничениям в обучении и поиске работы», — подчеркнул уполномоченный по правам ребенка Тюменской области Андрей Степанов.

В муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних Тюменской области в 2025 году рассмотрено 463 административных протокола на подростков-нарушителей. 291 документ был выписан на родителей несовершеннолетних.