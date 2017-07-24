Высокопоставленный японский чиновник, посещавший выставку «Иннопром» в Екатеринбурге, лишился часов Rolex в городской гостинице «Маринс Парк Отель».
Жертвой грабителя стал заместитель директора представительства губернаторства Хоккайдо на Сахалине 35-летний Абэ Дайсукэ. Политик входил в состав делегации Японии, являвшейся главным партнером России на выставке «Иннопром-2017».
Как сообщил «URA.RU» источник в гостинице «Маринс Парк Отель», японский чиновник лишился раритетных часов Rolex стоимостью 153 тысячи рублей. По сведениям инсайдера, Абэ Дайсуке был сильно пьян, и, не закрыв дверь номера, ушел гулять на всю ночь. Под утро он вернулся в гостиничный номер, а когда проснулся, обнаружил, что на тумбочке нет его часов. Мужчина обратился к охране гостиницы которая ничего не видела. Тогда Абэ Дайсукэ пошел писать заявление в полицию.
За комментарием «URA.RU» обратилось в ГУ МВД по Свердловской области.
«По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ „кража личного имущества“, предусматривающая наказание до пяти лет заключения. Сотрудники службы уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления. Сыщики установили, что хищение было совершено свободным доступом — человек ушел, оставив дверь гостиничного номера открытой нараспашку. Более подробные сведения в интересах следствия пока не разглашаются», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Связаться с представительством губернаторства Хоккайдо на Сахалине не удалось — на звонки журналиста «URA.RU» никто не ответил, там, на момент публикации новости, уже был вечер.