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Главные новости Свердловской области
13:33  24 июля 2017 0

В Свердловской области молния убила пятилетнего ребенка

Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., молния
Молния поразила мальчика в лесу во время сбора грибовФото: Pixabay

Пятилетний мальчик стал жертвой молнии возле Первоуральска. Гроза застала мальчика в лесу.

Несчастный случай произошел в лесу под Первоуральском, где пятилетний ребенок с бабушкой и тетей собирал грибы. Когда началась гроза, грибники решили укрыться в пролеске на 24-м километре дороги Первоуральск-Шаля.

В самом начале грозы в мальчика попала молния. Женщины позвонили в скорую помощь, а сами стали ловить попутную машину. Остановив попутку, они поехали в Первоуральск. Через какое-то время встретились с ехавшей к ним машиной скорой помощи. Медики пытались проводить реанимационные действия, но ребенок скончался.

«Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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