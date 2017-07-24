В Свердловской области молния убила пятилетнего ребенка

Пятилетний мальчик стал жертвой молнии возле Первоуральска. Гроза застала мальчика в лесу.
Несчастный случай произошел в лесу под Первоуральском, где пятилетний ребенок с бабушкой и тетей собирал грибы. Когда началась гроза, грибники решили укрыться в пролеске на 24-м километре дороги Первоуральск-Шаля.
В самом начале грозы в мальчика попала молния. Женщины позвонили в скорую помощь, а сами стали ловить попутную машину. Остановив попутку, они поехали в Первоуральск. Через какое-то время встретились с ехавшей к ним машиной скорой помощи. Медики пытались проводить реанимационные действия, но ребенок скончался.
«Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.