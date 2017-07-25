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Главные новости Югры
12:23  25 июля 2017 0

Югорские газовики позвали в ХМАО уральскую рок-группу и пообещали устроить салют

Пмэф-2014. Церемония вручение премии
Владимир Шахрин станет главной звездой на празднике сургутских газовиковФото: Александр Мамаев © URA.RU

«Газпром переработка» и «Газпром трансгаз Сургут» опубликовали программу мероприятий на День работника нефтяной и газовой промышленности. Приглашенной звездой станет рок-группа «Чайф».

Сургутские газовики будут гулять 2 сентября. Основные мероприятия пройдут возле офиса «Трансгаза» в начале улицы Университетская. Праздник начнется в 13 часов. На главной сцене будут выступать творческие коллективы города и ЦКиД «Камертон». В 19.40 начнется выступление рок-группы «Чайф». Праздничный салют по плану пройдет в 21.00.

Будут также работать детская игровая площадка, состоятся шоу силового экстрима, показательные выступления отделения мотокросса и конного спорта УСС «Факел», открытый чемпионат ХМАО по брейкингу, выступления мини-футболистов, стритболистов, гиревиков, шахматистов.

Отметим, «Газпром Переработка» переезжает из ХМАО в Санкт-Петербург, поэтому не исключено, что это будет последний совместный праздник двух сургутских дочек газового монополиста.

День работника нефтяной и газовой промышленности в Сургуте традиционно считается одним из самых масштабных праздников — он проходит в два дня, сопровождается салютами и выступлениями приглашенных звезд. В первую субботу сентября традиционно гуляют газовики, а в воскресенье нефтяники. Добавим, «Сургутнефтегаз» пока что свою программу не опубликовал.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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