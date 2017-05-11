«Газпром» воскресил план переезда офиса из Югры в Питер

18:35 11 мая 2017 0

Офис "Газпром Переработки" опустеет к началу осени - компания окончательно переедет в Санкт-Петербург к концу года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Одно из стратегических предприятий Югры — ООО «Газпром Переработка» — переведет аппарат управления в Санкт-Петербург осенью 2017 года. Вопрос уже решен, на новом месте почти все готово, а сейчас в компании определяются со штатом сотрудников. «Переработка» готова взять с собой югорчан в Санкт-Петербург, но до сих пор непонятно на каких условиях. С отказавшимися просто попрощаются.

По данным инсайдеров агентства, план переезда «Газпром Переработки» не только разработан, но и начал постепенно претворяться в жизнь. По словам источников «URA.RU», в Санкт-Петербурге уже арендован новый офис, который займет аппарат управления «дочки» газовой монополии. Точное местоположение административного здания выяснить не удалось, однако известно, что оно расположится недалеко от головного офиса газового гиганта, расположенного в «Лахта-центре».

Строительство нового офиса «Газпром Переработки» в Сургуте заморожено Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Газпром Переработка» является крупнейшим перерабатывающим активом «Газпрома» и управляет несколькими заводами в ХМАО, ЯНАО и Коми. О переезде предприятия в Санкт-Петербург стало известно ровно год назад, в мае 2016 года, после сенсационной отставки Юрия Важенина с поста генерального директора.

Новым директором компании стал выходец из Санкт-Петербурга Марат Гараев. С момента назначения Гараева, руководство «Переработки» ни разу официально не прокомментировало предстоящий переезд. В Югре даже обсуждалась версия, что в «Газпроме» все-таки решили отказаться от перевода управленческого персонала из-за серьезных финансовых затрат, а также незаконченного проекта строительства нового офиса «Переработки» в Сургуте.

По данным источников «URA.RU», судьба огромного здания в экономической столице ХМАО (предположительная стоимость вложений в его строительство на момент отставки Юрия Важенина составляла 13 млрд рублей) до сих пор не решена. По некоторой информации, в «Газпроме» так и не нашли покупателей на офис. Работы на объекте уже год как заморожены — здание рискует стать долгостроем и «памятником» амбициям югорских газовиков.

До конца не ясно и что будет с сотрудниками аппарата управления «Переработки». По словам источников, знакомых с ситуацией, в ближайшее время всех работников, которые согласились на переезд, ждет процедура перезаключения трудовых договоров на новых условиях. Каких именно — остается загадкой.

«Это похоже на ультиматум. Ты либо соглашаешься, либо ищешь новое место работы. Но никому не объяснили, какая будет новая зарплата, сохранится ли соцпакет — в Югре условия отличаются от тех, которые приняты в Санкт-Петербурге. Говорят, могут просто срезать северные и районные надбавки, то есть люди останутся с голыми окладами», — делятся мнением сотрудники компании, пожелавшие остаться неназванными.

Стоит отметить, что «северные и районные» формируют большую часть зарплат северян. Если их убрать, голые оклады большинства жителей Югры будут варьироваться в диапазоне от 7,5 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

Получить официальный комментарий в «Газпром Переработке» на момент публикации не удалось. Руководитель пресс-службы Андрей Белов не ответил на звонок корреспондента агентства, в адрес директора предприятия Марата Гараева направлен запрос. Не удалось также выяснить и позицию профсоюзов. Лидер профсоюзной организации и депутат гордумы Сергей Васин не ответил на звонок корреспондента агентства.

По данным бывшего гендиректора компании, сенатора Совета Федерации от Югры Юрия Важенина, в Санкт-Петербург возьмут всех желающих. Политик говорит — среди работников предприятия прошел опрос, на основании которого и будет укомплектован штат.

«Не все будут готовы уехать. Но, насколько я знаю, в компании вели подготовительную работу, людей опросили. По моим данным — большинство согласились на переезд. Мне глубоко небезразлична судьба каждого работника, но существенно повлиять я не в силах», — отметил Важенин. В Сургуте до сих пор считают, если бы не влияние Важенина, то рабочего места лишился бы как минимум каждый пятый сотрудник «Переработки». Как ранее писало «URA.RU», при первоначальном плане переезда предполагалось сократить порядка 400 работников аппарата управления, чьи места в Санкт-Петербурге заняли бы местные жители.

Влиятельный политик Юрий Важенин следит за судьбой основанной им в 2006 году компании Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Большая часть сотрудников компании переедет в Санкт-Петербург в августе—сентябре, а окончательный вывод управленческого аппарата из Югры завершится к началу 2018 года. До сих пор нет ясности, как власти Сургута и Югры будут компенсировать финансовые потери от ухода «Газпром Переработки». Это один из крупных налогоплательщиков не только города, но и региона.

Ранее власти города озвучивали предполагаемые потери на уровне 80 млн рублей, однако речь идет только про НДФЛ. А ведь «Газпром переработка» входит в консолидированную группу налогоплательщиков. Это означает, что налоги, которые будут оставаться в ХМАО, пропорционально зависят от стоимости основных фондов и количества работающих людей.

С учетом того, что в Санкт-Петербург переедет порядка 700 менеджеров и топ-менеджеров «Газпрома» — поступления в бюджет региона заметно снизятся.

Кроме того, «дочка» газовой монополии известна благотворительностью и спонсорской поддержкой различных социальных проектов, которые тоже теперь находятся под угрозой закрытия.

«URA.RU» продолжит следить за развитием ситуации.