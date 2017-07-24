«Мегафон» считает невыполнимым требование ФАС об отмене роуминга

Оператор сотовой связи «Мегафон» назвал невыполнимым требование Федеральной антимонопольной службы о выравнивании тарифов во внутрисетевом роуминге в течение двух недель.
В компании не понимают, почему руководство надзорного ведомства заняло столь жесткую позицию, выдав операторам предупреждение, исполнить которое в указанные сроки невозможно. Все вопросы по данной проблеме представители «Мегафона» намерены обсуждать в судебном порядке, пишет ТАСС.
При отмене роуминга внутри сети компания понесет убытки в несколько миллиардов рублей, которые ничем не удастся возместить. При этом другие операторы находятся в такой же ситуации.
В странах ЕС, которые ФАС часто ставит в пример, подготовка к отмене роуминга шла несколько лет, при том, что там стоимость связи намного выше, чем в России.
Руководитель ведомства Игорь Артемьев 10 июля заявил, что намерен добиться отмены роуминга в России. В начале 2017 года на «Мегафон» завели дело после повышения стоимости роуминга на 20 — 2200%.