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24 июля 2017
14:17  24 июля 2017 3

«Мегафон» считает невыполнимым требование ФАС об отмене роуминга

ИННОПРОМ-2017. Ответный прием японской стороны в ресторане Вертикаль в «Высоцком». Екатеринбург, фото на телефон, гаджеты
"Мегафон" не собирается отменять роумингФото: Александр Мамаев © URA.RU

Оператор сотовой связи «Мегафон» назвал невыполнимым требование Федеральной антимонопольной службы о выравнивании тарифов во внутрисетевом роуминге в течение двух недель.

В компании не понимают, почему руководство надзорного ведомства заняло столь жесткую позицию, выдав операторам предупреждение, исполнить которое в указанные сроки невозможно. Все вопросы по данной проблеме представители «Мегафона» намерены обсуждать в судебном порядке, пишет ТАСС.

При отмене роуминга внутри сети компания понесет убытки в несколько миллиардов рублей, которые ничем не удастся возместить. При этом другие операторы находятся в такой же ситуации.

В странах ЕС, которые ФАС часто ставит в пример, подготовка к отмене роуминга шла несколько лет, при том, что там стоимость связи намного выше, чем в России.

Руководитель ведомства Игорь Артемьев 10 июля заявил, что намерен добиться отмены роуминга в России. В начале 2017 года на «Мегафон» завели дело после повышения стоимости роуминга на 20 — 2200%.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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