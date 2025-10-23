Трамп готовит важное заявление
Трамп выступит с заявлением 23 октября
23 октября 2025 в 17:50
Трамп сделает заявление вечером 23 октября
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Белый дом анонсировал выступление президента США Дональда Трампа 23 октября. Оно запланировано на 22:00 по московскому времени.
«Президент сделает объявление в три часа по полудни (22.00 по московскому времени)», — говорится в расписании Трампа. При этом тема выступления не обозначена.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (1)
- Что это???23 октября 2025 20:12Осеннее обострение???
Следующий материал