Трамп готовит важное заявление

Трамп выступит с заявлением 23 октября
23 октября 2025 в 17:50
Трамп сделает заявление вечером 23 октября

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Белый дом анонсировал выступление президента США Дональда Трампа 23 октября. Оно запланировано на 22:00 по московскому времени. 

«Президент сделает объявление в три часа по полудни (22.00 по московскому времени)», — говорится в расписании Трампа. При этом тема выступления не обозначена. 

