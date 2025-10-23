Логотип РИА URA.RU
С 26 октября будет возобновлено ж/д сообщение между Москвой и Алматой

23 октября 2025 в 17:52
Фото: © URA.RU

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой будет восстановлено с 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Беспересадочные вагоны будут курсировать один раз в два дня. Отправление из Алматы запланировано с 26 октября в 20:00 по местному времени в составе поезда №7/8, следующего по маршруту Алматы — Саратов. Из Москвы вагоны начнут движение с 30 октября в 19:27, включаясь в состав поезда №85/86 Москва — Дербент. Длительность поездки составит приблизительно три с половиной суток.

