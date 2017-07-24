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Главные новости Пермского края
15:12  24 июля 2017 0

Жители Перми боятся обрушений домов и дорог из-за стихии

Дороги и ливневки Перми не выдерживают дождейФото: Павел Хватков

Постоянные ливни создают в Перми угрозу для дорог и зданий. Уже подмыло участок рядом с Красавинским мостом через Каму, размыло часть дороги Чкалова-Старцева и подтопило торговый центр «Айсберг». Жильцы домов в центре города жалуются на потопы в своих подъездах.

Ливневые дожди после небольшого перерыва вернулись в Пермь в субботу, 22 июля, и длятся уже третий день. Из-за осадков размыло откос Западного обхода рядом с Красавинским мостом: обрушилась часть асфальтового покрытия и деформировано ограждение. Министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун обещал, что ремонтные работы здесь будут завершены к 26 июля. Из-за дождя пострадал и участок дороги Чкалова-Старцева — его отсыпка будет произведена, как только кончатся дожди, сообщила пресс-секретарь пермской мэрии Наталья Старкова.

От ливней страдают не только дороги, но и дома. Жильцы дома по улице Сибирская, 50 жалуются, что после каждого дождя у них в подъезде образовывается настоящий потоп. «Дом подмывается изнутри каждый раз! Если произойдет обрушение- то, конечно же, скажут, что кто-то перегородку снес неправильно при ремонте», — говорится в сообщении, размещенном в группе ВК «Подслушано Пермь». В УК «Пермские моторы», которая обслуживает здание, пояснили, что давать комментарий без директора не уполномочены, а директор уволился, и вместо него никого не назначили. Известно, что компанию часто штрафуют за нарушения — например, в феврале 2017 года «Пермские моторы» вошли в тройку лидеров по количеству протоколов за некачественную уборку снега.

Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, дождь, ливень, потоп
Аномальные ливни длятся уже третий день
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пользователь под ником Ваня Ефимов сообщил в соцсетях, что из-за ливня в воскресенье, 23 июля, залило третий этаж ТЦ «Айсберг». Ранее сообщалось, что после ливня 17 июля в том же торговом центре затопило подвал.

В мэрии сообщили, что количество осадков, выпавших в июле, в 2,5 раза превысило норму. Глава города Дмитрий Самойлов поручил управлению внешнего благоустройства и департаменту общественной безопасности усилить меры контроля за объектами дорожной инфраструктуры, расположенными над водопропускными системами — в первую очередь дамб. Специалисты департамента образования обязаны проверить состояние объектов социальной сферы и работу их дренажных систем. Также большое внимание будет уделено домам, расположенным на склонах.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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