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19 июля 2017
16:27  24 июля 2017 0

В Надыме добровольцы ищут утонувшего подростка

В Надыме добровольцы искали утонувшего подросткафото - Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ямал, сообщество "Вконтакте"

В Надыме в реке утонул подросток, его тело до сих пор не найдено. Помощь в поисках осуществляют добровольцы.

ЧП произошло 23 июля в районе моста. По сообщению администрации района, это был несчастный случай. Ребенок пошел купаться несмотря на то, что на территории города действует запрет на купание. Это связано с тем, что в Надыме нет оборудованных пляжей.

«Сразу же были проведены мероприятия по поиску и спасению детьми, которые находились рядом. Были также привлечены спасатели и волонтеры. Поисковые работы продолжаются», — рассказали в муниципалитете.

В пресс-службе следственного управления СК Ямала пока не смогли прокомментировать ЧП, предложив перезвонить позднее.

Юлия Фролова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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