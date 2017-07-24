В Надыме добровольцы ищут утонувшего подростка

В Надыме в реке утонул подросток, его тело до сих пор не найдено. Помощь в поисках осуществляют добровольцы.
ЧП произошло 23 июля в районе моста. По сообщению администрации района, это был несчастный случай. Ребенок пошел купаться несмотря на то, что на территории города действует запрет на купание. Это связано с тем, что в Надыме нет оборудованных пляжей.
«Сразу же были проведены мероприятия по поиску и спасению детьми, которые находились рядом. Были также привлечены спасатели и волонтеры. Поисковые работы продолжаются», — рассказали в муниципалитете.
В пресс-службе следственного управления СК Ямала пока не смогли прокомментировать ЧП, предложив перезвонить позднее.