Депутаты гордумы Богдановича направили руководству «Единой России» письмо с просьбой исключить их мэра Владимира Москвина из партии. На их взгляд, тот дискредитировал себя сотрудничеством со «Справедливой Россией».
«При подведении итогов предвыборной работы в городском округе Богданович членами Политсовета обсуждались факты сотрудничества В.А. Москвина с членами штаба кандидата от „Справедливой России“. (….) В октябре 2016 года за данное непорядочное поведение члену партии, члену политсовета „Единой России“ В.А. Москвину был объявлен выговор», — отмечают авторы письма. Кроме того, они перечисляют еще несколько фактов из биографии мэра: по итогам работы за 2016 год 13 из 16 депутатов гордумы поставили главе «неуд», а месяц назад СКР по Свердловской области возбудил в отношении него уголовное дело о растрате. Под посланием подписались семь членов фракции ЕР в гордуме Богдановича.
Противостояние Владимира Москвина с гордумой длится с января 2017 года. Ранее депутаты обвиняли его в запугивании и увольнении их родственников с муниципальной службы. В настоящее время в муниципалитете объявлен
конкурс на избрание нового главы города, однако большинство в думе опасается, что неугодный мэр, несмотря на скандалы, сможет сохранить за собой власть в городе.