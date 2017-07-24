Ленинский районный суд Перми рассмотрит иск Центра гражданского образования и прав человека к Роскомнадзору. Дело в том, что ведомство по требованию сталинистов включило в список материалов, наносящих вред здоровью детей, методические материалы для учителей на тему истории политических репрессий. Что интересно, экспертизу проводили люди, никак не связанные с наукой.
Доктор исторических наук и руководитель Центра гражданского образования и прав человека Андрей Суслов вместе с коллегой Марией Черемных написали методическое пособие для учителей «Изучение в школе истории сталинских репрессий». Оно содержит ряд рекомендаций по проведению уроков и внеурочных занятий по истории политрепрессий в СССР. «В последнее время в России заметна тенденция к возвеличиванию Сталина и к пропаганде методов его правления. В то же время в существующих школьных учебниках и методических пособиях для учителей истории сталинизм отражается довольно абстрактно, недостаточно используются достижения современной исторической науки, отсутствуют правовые и моральные оценки преступлений Сталина и других должностных лиц», — говорится в брошюре.
В 2015-м краевой Минобр разместил методичку на своем сайте. Однако пособие не понравилась некоему Дмитрию Узуну, который обратился к специалистам с просьбой проверить ее. Экспертизу проводили клинический психолог Жанна Тачмамедова и учитель географии из Новочеркасска Ирина Мясникова — люди, никак не связанные с исторической наукой. Они решили, что брошюра наносит детям вред, и Роскомнадзор согласился с этими выводами.
По словам Андрея Суслова, борьбу с методичкой инициировали представители движения «Суть времени», симпатизирующего Сталину. «Об этом, в частности, говорит то, что Жанна Тачмамедова состоит во „Всероссийском родительском сопротивлении“, которое связано с движением „Суть времени“», — говорит историк.
Сейчас Андрей Суслов оспаривает решение Роскомнадзора в суде. Предварительное заседание по его иску прошло еще в июне, следующее состоится во вторник, 25 июля.