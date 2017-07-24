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Главные новости Тюменской области
17:55  24 июля 2017 0

В Тюмени хозяйка батута, на котором улетели дети, заплатит за травмы малыша

ЦПКиО. Курган, батут
За травмы маленького любителя попрыгать хозяйка батута заплатит 300 тысяч рублей компенсацииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени осуждена хозяйка батута, на котором покалечился маленький мальчик. Женщине предстоит выплатить крупную денежную компенсацию.

Калининский районный суд города Тюмени в понедельник, 24 июля, признал виновной 19-летнюю Алину Андриянову. По ее халатности на батуте пострадал четырехлетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что 8 мая 2017 года девушка купила и установила батут на улице Федюнинского, 3, недалеко от Южного пруда. Она не регистрировала ИП, не открывала юридическое лицо и не получала разрешение от городских властей. В пресс-службе прокуратуры «URA.RU» сообщили, что руководства по эксплуатации и технике безопасности у девушки тоже не было. Аттракцион предназначался для детей с пяти лет.

13 мая на батут пришли женщина с четырехлетним сыном и дочкой и ее сестра, также с дочерью. Мамы заплатили 300 рублей за десять минут пользования батутом и отпустили детей прыгать. Вскоре подул сильный ветер, батут сорвало с места и понесло. Девочки смогли выбраться, а мальчик остался внутри конструкции. Мать пыталась удержать батут с ребенком, но ее подняло в воздух вместе с ним. Женщина сорвалась и упала, а батут с мальчиком перевернулся. В итоге малыш разбил голову и сломал правую ключицу.

Андриянова признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил девушке штраф в 108 тысяч рублей, а также удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с девушки 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда пострадавшему ребенку.

Анна Гринь
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