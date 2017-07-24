В Кургане сиротам вместо жилья предлагают прописку в ночлежке для бомжей

19:03 24 июля 2017 0

В очереди на получение квартир стоят почти две тысячи сирот Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане сироты, которые годами ждут от государства положенное им жилье, вынуждены прописываться в ночлежке для бомжей. 26-летняя выпускница интерната Анастасия Кузнецова уже пять лет скитается по съемным квартирам и не может получить жилье даже при наличии решения суда. Об этом она рассказала корреспонденту «URA.RU».

За это время девушка окончила два учебных заведения и стала мамой. По совету чиновников ей пришлось обратиться в ночлежку, чтобы получить временную прописку в Кургане. По решению суда Анастасию поставили 128-й в очереди на получение квартиры, но через некоторое время она оказалась 141-й.

«Я писала письма в «Единую Россию», президенту писала, но, наверное, не дошло письмо. Узнала, что по закону должны предоставлять временное жилье. Обратилась к Жижину (первый заместитель руководителя администрации города Кургана, — прим. ред.), мне пришел ответ, что денег нет у города на съем жилья для сирот, — говорит Анастасия Кузнецова. Сейчас молодая семья живет в крайне стесненных условиях в съемной гостинке. «У меня есть знакомые из детского дома, которые по десять лет ждали жилье», — отмечает она.

Директор ГБУ «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства» Светлана Шмакова подтвердила «URA.RU», что временная прописка дается совершеннолетним сиротам сроком на три месяца. Затем ее можно продлить. Сколько сирот имеют такую прописку сейчас, она не смогла уточнить: «Такую статистику мы не ведем». Сейчас в Центре проживает сирота из Ижевска. Курганские сироты, по ее словам, стараются подыскать себе другое пристанище.

Правозащитник Александр Андрюков считает, что в Кургане нарушают права сирот. «В Тюмени, когда сиротам не могут предоставить квартиры, оплачивают им жилье по договору социального найма. Нашим сиротам никто не разъясняет их права. Более того, не должно быть очереди на получение жилья по решениям суда, решения должны исполняться немедленно, — говорит правозащитник. — Мы хотим привлечь прокуратуру, чтобы проверить законность таких постановлений городской администрации». Он также отмечает, что судебные приставы должны наказывать ответственных лиц за многолетнее неисполнение решений судов.

В Зауралье по данным на июнь в очереди на жилье стояли порядка двух тысяч человек из числа детей-сирот, из них более 800 имеют на руках неисполненные судебные решения. В этом году на покупку сиротам жилья было выделено 603 млн рублей, но только 80 человек были обеспечены жильем.