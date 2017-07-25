Два слесаря-электрика найдены мертвыми на свинокомплексе «Михири-1», принадлежащем агрофирме «Ариант» челябинского бизнесмена Александра Аристова. По предварительной версии, мужчины задохнулись на канализационно-насосной станции из-за нарушения правил техники безопасности, сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы компании Роман Грибанов.
Свинокомплекс расположен в Увельском районе. Во время обхода территории накануне вечером были обнаружены тела электриков. Они пришли не на свой участок работы. По технике безопасности, прежде чем зайти на станцию, нужно с наружного пульта включить 15-минутную вентиляцию. Электрики забыли это сделать или не придали значения, и скопившийся метан усыпил их.
«Предварительно установлено, что слесари-электрики пришли не на свое место работы. Назначено служебное расследование. По окончании можно будет говорить о причинах происшествия и наказании виновных», — подчеркнул Роман Грибанов.
По факту происшествия проводит проверку Следственный комитет.