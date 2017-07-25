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Главные новости Челябинской области
13:25  25 июля 2017 0

Два трупа нашли на свинокомплексе челябинского олигарха Аристова

Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., свинина, мясо
ЧП в свинокомплексе "Михири-1": погибли двое рабочихФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два слесаря-электрика найдены мертвыми на свинокомплексе «Михири-1», принадлежащем агрофирме «Ариант» челябинского бизнесмена Александра Аристова. По предварительной версии, мужчины задохнулись на канализационно-насосной станции из-за нарушения правил техники безопасности, сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы компании Роман Грибанов.

Свинокомплекс расположен в Увельском районе. Во время обхода территории накануне вечером были обнаружены тела электриков. Они пришли не на свой участок работы. По технике безопасности, прежде чем зайти на станцию, нужно с наружного пульта включить 15-минутную вентиляцию. Электрики забыли это сделать или не придали значения, и скопившийся метан усыпил их.

«Предварительно установлено, что слесари-электрики пришли не на свое место работы. Назначено служебное расследование. По окончании можно будет говорить о причинах происшествия и наказании виновных», — подчеркнул Роман Грибанов.

По факту происшествия проводит проверку Следственный комитет.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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