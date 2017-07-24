База ВВС США, находившаяся в гражданском аэропорту Бишкека, создавала реальную угрозу безопасности Киргизии. Об этом заявил президент страны Алмазбек Атамбаев, объясняя, почему он отказался от присутствия в стране американских военных, передает «Национальная служба новостей».
«Некоторые страны предупреждали нас, что они готовы … нанести ракетный удар по расположенной на нашей территории авиабазе США», — цитирует Атамбева RT.
Военная база США была создана в международном аэропорту Бишкека «Манас» в 2001 году согласно программе антитеррористической операции в Афганистане «Непоколебимая свобода». Отсюда производилась переброска живой силы и грузов в Афганистан, происходили вылеты стратотанкеров, необходимых для дозаправки самолетов НАТО, сообщает «Ридус».
Ранее президент Киргизии заявил, что поддерживает размещение второй российской военной базы в стране. Сейчас российская военная база представляет собой структуру с несколькими объектами в разных частях страны, основным из которых является военный аэродром Кант, расположенный в Чуйской области Киргизии.