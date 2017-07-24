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24 июля 2017
18:46  24 июля 2017 0

«Нам угрожали ракетами». Президент Киргизии объяснил, почему закрыл базу ВВС США

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Киргизия отказалась от военного сотрудничества с США в 2014 годуФото: depositphotos.com © URA.RU

База ВВС США, находившаяся в гражданском аэропорту Бишкека, создавала реальную угрозу безопасности Киргизии. Об этом заявил президент страны Алмазбек Атамбаев, объясняя, почему он отказался от присутствия в стране американских военных, передает «Национальная служба новостей».

«Некоторые страны предупреждали нас, что они готовы … нанести ракетный удар по расположенной на нашей территории авиабазе США», — цитирует Атамбева RT.

Военная база США была создана в международном аэропорту Бишкека «Манас» в 2001 году согласно программе антитеррористической операции в Афганистане «Непоколебимая свобода». Отсюда производилась переброска живой силы и грузов в Афганистан, происходили вылеты стратотанкеров, необходимых для дозаправки самолетов НАТО, сообщает «Ридус».

Ранее президент Киргизии заявил, что поддерживает размещение второй российской военной базы в стране. Сейчас российская военная база представляет собой структуру с несколькими объектами в разных частях страны, основным из которых является военный аэродром Кант, расположенный в Чуйской области Киргизии.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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