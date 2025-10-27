Путин подписал закон об ужесточении рекламы энергетиков

Информация о вреде здоровью энергетиков должна занимать не менее семи процентов площади на экране, указано в документе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о добавлении условий для распространения рекламы энергетиков или других безалкогольных тонизирующих напитков. Это следует с сайта Официального опубликования правовых актов.

«Реклама безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе и энергетических) не должна обращаться к несовершеннолетним», — указано в документе. Также не должна содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок, витаминов.

Помимо вышеназванных условий, реклама должна содержать информацию о вреде их чрезмерного употребления, которая на радиопрограммах должна длиться не менее трех секунд. Тем временем при распространении на телепрограмме — не менее пяти секунд, а площадь оповещения на экране должна занимать не менее семи процентов.

