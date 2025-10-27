Что будет с ипотекой после решения Минфина

Задача изменений — обеспечить равные условия для всех семей Фото: Роман Наумов © URA.RU

Новые меры в ипотечной политике призваны сделать правила получения и выплаты льготных ипотек более справедливыми, чтобы каждая семья имела равные возможности при покупке жилья. Об этом сообщил URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В результате одни получают по два кредита в качестве поддержки от государства, а кто-то вообще не может получить, потому что есть лимит, заложенный в проекте бюджета. Поэтому больше справедливости будет, больше людей смогут воспользоваться этим правом (на получение льготной ипотеки, — прим. URA.RU)», — подчеркнул Аксаков.

По словам председателя комитета Госдумы, существовала схема, при которой один семейный бюджет оформлял сразу две и более льготных ипотеки. Нередко разные члены семьи брали кредиты на собственные имена — таким образом отдельные группы могли получать по два, три, а иногда и больше кредитов на жилье. Некоторые даже превращали эти возможности в бизнес. Аксаков подчеркнул, что на льготную ипотеку выделяются ограниченные бюджетные средства. Это значит, что если часть граждан оформляют по несколько льготных ипотек, на других претендентов просто не остается денег.

Аксаков отметил, что задача изменений — обеспечить равные условия для всех семей. Теперь ситуация, когда «два члена семьи покупают две квартиры», останется в прошлом. Новые правила не позволят одним семьям получать сразу несколько кредитов, лишая возможности других претендентов. Как пояснил Аксаков, семьи, которые уже оформили несколько льготных ипотек до вступления новых правил в силу, сохранят свои кредиты. «Они продолжают работать… Закон обратной силы не имеет», — отметил он.