Не только мама: Соседов назвал главных женщин в жизни
Сергей Соседов признался в наличии подруги, с которой ему хорошо
Фото: Виктор Васильев
Сергей Соседов не скрывает своего семейного положения. Музыкальный критик холост. Впрочем, женским вниманием Сергей не обделен. О главных женщинах в жизни Соседов откровенно рассказал корреспонденту URA.RU. Их у него две.
«Главная женщина в моей жизни есть, но это не важно, — говорит Сергей. — Главным образом, это, конечно, мама. Но не только мама. У меня есть еще одна очень близкая подруга, которой я целиком и полностью доверяю. Я не хотел бы называть ее имя и афишировать наши взаимоотношения. Но, поверьте, что с ней мне комфортно… Она доставляет мне радость, с ней я провожу приятные минуты жизни… Наши отношения проверены годами. И я счастлив, что она в моей жизни есть…»
Не исключено, что Соседов говорит о певице Азизе, которой он прилюдно признал в чувствах весной нынешнего года. Как известно, летом музыкальный критик даже сделал артистке предложение руки и сердца. Азиза обещала подумать. Мы задали Соседову вопрос напрямую: Азизу он называет главной женщиной в жизни?
«Азизу? — вскинул брови Сергей. — Я уже сказал, что не хочу афишировать имя своей подруги. Главное, что она в моей жизни есть. А все остальное неважно».
Сергей говорит, что регистрировать отношения официально он не планирует. Соседов уверяет, что и без штампа в паспорте его все устраивает. Музыкальный критик проживает с мамой, которая, к слову, в ЗАГС его тоже не отправляет.
«У нас такого разговора никогда не было, — признался Сергей. — Мама никогда не говорила, что мне нужно жениться. У нас не принято такие вещи обсуждать. Более того, мама всегда удивляется, когда видит программы, в которых обсуждают разводы. Она считает, что стыдно и неприлично приходить на телевидение и рассказывать, что развелись, что что-то не поделили. Зато она рада, когда видит меня на экране. У нас с мамой замечательные отношения. Я ей помогаю. Моей маме — 89 лет. Она находится в хорошей форме. Дай Бог всем так выглядеть в ее годы. Она ходит по магазинам, знает, что и где покупать. Разбирается во всем: где и какие товары продаются, где скидки дают. Она прекрасно готовит, хорошо все понимает и в своем возрасте разгадывает сложные кроссворды, цифровые в том числе».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.