Не только мама: Соседов назвал главных женщин в жизни

Сергей Соседов признался в наличии подруги, с которой ему хорошо Фото: Виктор Васильев

Сергей Соседов не скрывает своего семейного положения. Музыкальный критик холост. Впрочем, женским вниманием Сергей не обделен. О главных женщинах в жизни Соседов откровенно рассказал корреспонденту URA.RU. Их у него две.

«Главная женщина в моей жизни есть, но это не важно, — говорит Сергей. — Главным образом, это, конечно, мама. Но не только мама. У меня есть еще одна очень близкая подруга, которой я целиком и полностью доверяю. Я не хотел бы называть ее имя и афишировать наши взаимоотношения. Но, поверьте, что с ней мне комфортно… Она доставляет мне радость, с ней я провожу приятные минуты жизни… Наши отношения проверены годами. И я счастлив, что она в моей жизни есть…»

Не исключено, что Соседов говорит о певице Азизе, которой он прилюдно признал в чувствах весной нынешнего года. Как известно, летом музыкальный критик даже сделал артистке предложение руки и сердца. Азиза обещала подумать. Мы задали Соседову вопрос напрямую: Азизу он называет главной женщиной в жизни?

«Азизу? — вскинул брови Сергей. — Я уже сказал, что не хочу афишировать имя своей подруги. Главное, что она в моей жизни есть. А все остальное неважно».

Сергей говорит, что регистрировать отношения официально он не планирует. Соседов уверяет, что и без штампа в паспорте его все устраивает. Музыкальный критик проживает с мамой, которая, к слову, в ЗАГС его тоже не отправляет.