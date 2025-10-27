Не стало диктора футбольного клуба ЦСКА Игоря Плешакова

Ушел из жизни диктор женского футбольного клуба ЦСКА Игорь Плешаков. Его не стало в возрасте 56 лет. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Сегодня не стало диктора женского футбольного Клуба ЦСКА Игоря Плешакова», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале . В организации признали что это большая утрата для клуба, игроков и болельщиков. Причина его ухода не названа.

Летом не стало спортивного комментатора фигурного катания Александра Гришина. Его не стало в возрасте 47 лет. Гришин в своей карьере комментировал не только фигурное катание, но за последний десяток лет именно его голос стал ассоциироваться с этим видом спорта. Коллеги и друзья Гришина справедливо называли его голосом фигурного катания. Об этом сообщал «Чемпионат».