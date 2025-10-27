ВСУ пытались прорвать российское окружение в Купянске и Красноармейске
27 октября 2025 в 17:16
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские войска предотвратили прорыв ВСУ кольца окружения в Купянске и Красноармейске. Украинские военные четырежды пытались разорвать кольцо российского окружения и перебраться на правый берег Оскола. Об успехах армейских группировок сообщает Минобороны. В ведомстве отметили, что при попытке прорыва было уничтожено 50 украинских солдат.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал