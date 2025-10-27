Власти вывели бизнес-проверки из тени

Число проверок компаний сократилось с 1,5 млн до 390 тысяч за несколько лет Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Власти упростили ведение бизнеса в России. На оперативном совещании под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 27 октября его заместитель Дмитрий Григоренко сообщил, что за последние годы удалось снизить число проверок компаний с 1,5 млн в 2019-м до 390 тысяч в 2024 году. Как рассказали эксперты URA.RU, это избавило их от серьезных финансовых издержек и коррупционных рисков.

В начале совещания Мишустин поднял тему социально-экономического развития Арктики, указав на то, что в правительстве утвердили планы улучшения опорных территорий этого макрорегиона. Так, на их исполнение при формировании бюджета страны будут предусматривать не менее 5% от общего объема средств соответствующих госпрограмм, отметил премьер. А затем перешел к вопросу доступности и качества медицинской помощи, обратив внимание на то, что власти регулярно помогают регионам обновлять парк автомобилей скорой помощи.

Акцент премьер поставил на теме усиления взаимодействия властей, бизнеса и жителей страны. Например, сейчас получить аккредитацию Роспатента на проведение предварительного информационного поиска заявленных изобретений или полезных моделей организациям стало проще, добавил он. «Срок рассмотрения таких обращений сократился до 13 рабочих дней. Теперь специалисты смогут быстрее приступать к оценке уникальности решений или продуктов, устанавливать их оригинальность.

Это позволит скорее запустить новую процедуру и запатентовать новацию», — рассказал Мишустин.

Важно, чтобы согласования не занимали много времени. Президент не раз подчеркивал, что нормативная база должна быть четкой, понятной бизнесу, напомнил премьер. «В правительстве совершенствуют контрольно-надзорную деятельность, чтобы выполнить две задачи: создать благоприятные условия для частной инициативы и защитить интересы людей, обеспечивая высокое качество товаров и услуг», — сообщил он, а затем попросил своего заместителя Дмитрия Григоренко рассказать, каких удалось достичь результатов в этом направлении.

По его словам, за последние годы получилось значительно снизить число проверок российских компаний: с 1,5 млн в 2019-м до 390 тысяч в 2024 году, то есть практически в четыре раза.

Этого удалось добиться благодаря ряду решений правительства. Одно из них — переход на рискориентированный подход при определении проверок. «Теперь их назначают только тогда, когда у контролера есть информация о совершении правонарушения», — отметил Григоренко.

Говоря о совершенствовании контрольно-надзорной деятельности, вице-премьер сообщил, что власти упростили процедуру проверок — теперь в единой информационной системе можно видеть любую из них, которая совершается в России. А еще они запустили систему досудебного обжалования — сервис на портале госуслуг, где любой желающий в случае несогласия может подать жалобу на действия контролера, отметил вице-премьер.

Более того, власти пересмотрели все нормы и правила, которые бизнесмены должны соблюдать. «Мы их проинвентаризировали, а те, которые оказались устаревшими или излишними, просто-напросто отменили», — сообщил он на заседании.

Самое главное, что в правительстве продолжают совершенствовать эту модель, и главная задача на сегодняшний день — переход на дальнейшую дистанционную форму контроля и надзора, резюмировал Григоренко.

Делая акцент на теме совершенствования сферы контроля бизнеса, власти показали, что за последние годы в России улучшились условия для занятия предпринимательством, сказал URA.RU завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Осипов.

«Реформа контрольно-надзорной деятельности, план которой еще в 2019 году одобрил президент России Владимир Путин, не просто спасла бизнес в условиях пандемии коронавируса, а затем от небывалого числа европейских санкций, но и стимулировала его развитие. Не случайно, за последние годы у нас увеличилось число предпринимателей», — отметил Осипов.

И это действительно так. Например, к 1 июля 2025 года общая численность субъектов малого и среднего предпринимательства в России составила 6,4 млн. Это на 203 тысячи больше, чем было на аналогичную дату в прошлом году, то есть прирост за год составил 3,3%, привел цифры глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Условия для занятия бизнесом улучшились, в том числе из-за того, что теперь многим компаниям не нужно тратить время, а самое главное — деньги на сбор и подготовку огромного количества документов, что не только нарушало производственный процесс, но и вынуждало терпеть серьезные финансовые издержки. Учитывая, что мы перешли на рискориентированный подход в этой сфере, регулярные проверки проводят преимущественно в компаниях, работа которых может иметь серьезные последствия для экологии и благополучия человека, например, металлургические предприятия или крупные атомные электростанции», — сказал Осипов.

Более того, эти условия улучшились и за счет того, что с начала реформы компании стали активнее ориентироваться на политику импортозамещения, что повысило их инвестиционную привлекательность, отметил экономист. «Да, текущая денежно-кредитная политика ужесточила условия для бизнеса, но она постепенно улучшается. А значит в будущем эта реформа, которая закладывает долгосрочные перспективы, еще больше стимулирует интерес людей к бизнесу», — добавил Осипов.