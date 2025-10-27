Путин подписал закон по участникам СВО
Статус ветерана будет распространяться на тех, кто заключил контракт с Минобороны РФ с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года, указано в документе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана и инвалида боевых действий для участвовавших в СВО добровольцев-штурмовиков. Информация опубликована на Официальном сайте публикования правовых актов.
«Внести в Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ „О ветеранах“», — указано в документе. Отмечается, что статус ветерана будет распространяться на тех, кто заключил контракт с Минобороны РФ с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Также для тех, кто заключил контракт с ведомством в те же сроки и стали инвалидами в ходе специальной военной операции предусматриваются меры социальной поддержки.
Ранее закон о присвоении статуса ветерана и инвалида боевых действий для добровольцев, участвовавших в СВО и заключивших контракт с Минобороны РФ с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года, был одобрен Госдумой. Участники, получившие ранения, также смогут получить статус инвалида боевых действий, а порядок выдачи соответствующих удостоверений определит правительство.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.