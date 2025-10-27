Шоколад с лицом Путина раскупили на маркетплейсах

Шоколадки с Путиным и надписью «Своих не бросаем» стали недоступны для покупки Фото: Росшоколад / https://www.rosshokolad.ru/

Шоколад с изображением президента России Владимира Путина «Своих не бросаем», который недавно получил широкую известность после встречи спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в Майами, полностью раскуплен на крупнейших маркетплейсах России. Об этом свидетельствуют данные из карточек товаров на Ozon и Wildberries.

Товар «Шоколад „Своих не бросаем“ с изображением президента РФ» закончился на складах Ozon, доставка недоступна, следует из карточки на маркетплейсе. На Wildberries указано, что товара нет в наличии. Помимо основной позиции, из поиска маркетплейсов также исчезли наборы с надписями «Великие слова великого человека», отмечает РИА Новости. Продавцом выступает компания «Росшоколад».

По информации продавца, компании «Росшоколад», конфеты и плитки с символикой и цитатами российского президента были подготовлены ограниченным тиражом и не предназначались для широкого распространения за пределами подарочных наборов. Коробки и обертки украшены цитатами Владимира Путина, в числе которых «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно».

