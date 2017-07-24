Путин обсудил с лидерами «нормандской четверки» проблемы минских договоренностей

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) во время телефонного разговора обсудили проблемы реализации минских договоренностей и ознакомились с докладом ОБСЕ по ситуации на Донбассе, передает «Национальная служба новостей».
Главы государств договорись и о дальнейших контактах. Кроме того, с отчетом выступил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакан и его заместитель Александр Хуга.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что разговор главы государств начали в 12:00 по московскому времени, сообщает «Федеральное агентство новостей».