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25 июля 2017
24 июля 2017
02:51  25 июля 2017 0

Почта России нашла того, кто похищал посылки в Ростове-на-Дону

Выброшенные упаковки от присвоенных воришкой посылок нашли на берегу Дона рыбакиФото: YouTube (скрин)

В результате служебного расследования, которое провела Почта России по факту краж посылок граждан, удалось найти предполагаемого вора. Им оказался работник Ростовского магистрального сортировочного центра.

Ущерб от его преступной деятельности может составлять несколько десятков тысяч рублей. Нарушитель будет уволен, а все материалы, собранные в ходе проверки, передадут в правоохранительные органы, которые продолжат разбирательство.

«Гражданин, работавший на предприятии сортировщиком, забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом, — приводит „RT на русском“ сообщение пресс-службы ФГУП „Почта России“.- Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей. Задержанный сотрудниками полиции сортировщик подтвердил свою причастность к противоправным действиям».

Отметим, на выявление нечистого на руку коллеги у почтовиков ушло около суток. О том, что начато служебное расследование, официально было объявлено 23 июля. Как сообщало «URA.RU», поводом стало обнаружение рыбаками на берегу Дона большого количества упаковок от вскрытых посылок, которые так и не дошли до адресатов.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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