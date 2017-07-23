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23 июля 2017
22:58  23 июля 2017 0

В Ростове расследуют массовую кражу посылок «Почты России». ВИДЕО

Почта России, почта россии, посылки
Распотрошенные упаковки от интернет- заказов обнаружили рыбаки на берегу ДонаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Почта России» пообещала разобраться с виновными в массовой краже посылок. Клиентам компенсируют затраты, а виновных сотрудников уволят.

«Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтамт, по каждому проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций», — рассказали в пресс-службе ростовского филиал «Почты России ».

Причастные к инциденту сотрудники будут уволены, — пообещали на «Почте России». Более того, собранные материалы передадут в правоохранительные органы. Виновным, в случае если их вина будет доказана, может грозить до пяти лет тюрьмы, сообщает «Интерфакс».

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлены выброшенные упаковки от посылок. О находке на берегу Дона рассказал ростовский рыбак. Среди недоставленных отправлений были как товары из Китая, так и обычные внутрироссийские посылки.

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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