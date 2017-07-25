Пермский губернатор взял в команду силовика из Башкирии

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников усилил свою команду выходцем их силовых структур. О новом назначении «URA.RU» рассказали в краевой администрации.
Новым заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края стал Ришат Ибрагимов. Он также возглавил контрольный департамент ведомства, который обеспечивает деятельность главы региона в части исполнения законодательства.
Пресс-секретарь губернатора Дарья Левченко подтвердила факт назначения и уточнила, что Ришат Ибрагимов приступил к работе с 21 июля.
О Ришате Ибрагимове известно, что до июля прошлого года он возглавлял в Уфе НИИ «Солитон» — предприятие, специализирующееся на разработках телекоммуникационного оборудования. А начинал он службу в УФСБ Башкирии, затем работал в силовых структурах Самарской и Омской областей.
Собеседник «URA.RU», близкий к властям региона, предполагает, что назначение пролоббировал руководитель администрации Рустем Юсупов, который также начинал карьеру в Башкирии.
Должность замглавы администрации губернатора стала вакантна в начале июля — Константин Строгий, назначенный еще Виктором Басаргиным, перешел на руководящий пост в Агентство по делам юстиции и мировых судей. А контрольный департамент некоторое время возглавлял бывший сити-менеджер Орла Михаил Берников, который получил пост замминистра строительства и архитектуры Пермского края.