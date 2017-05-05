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Главные новости Пермского края
20:48  05 мая 2017 0

Пермский губернатор усилил свою команду «варягом»

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, решетников максим
Максим Решетников доверил контрольные функции человеку со стороныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников принял на работу чиновника из Орловской области. Как стало известно «URA.RU», «варяг» будет следить за исполнением решений врио губернатора.

Руководитель аппарата Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Берников на следующей неделе перейдет на работу в администрацию губернатора Пермского края. В пресс-службе главы региона факт назначения подтвердили и добавили, что чиновник станет директором контрольного департамента. Почему на должность приглашен именно Берников — в ведомстве не уточнили.

Михаил Берников променял Орел на Пермь
Фото с сайта администрации города Орла

Контрольный департамент отслеживает исполнение решений губернатора. До недавнего времени его возглавлял Владимир Новолодский. Курирует подразделение заместитель руководителя администрации Константин Строгий, который также возглавляет департамент общественной безопасности.

Михаил Берников является уроженцем Брянской области, в период 2001—2012 годов был депутатом Орловского городского совета. В 2012—2015 годах возглавлял администрацию Орла, а затем трудоустроился руководителем аппарата областного совета.

Стефан Савелли
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